Джей Пи Нил: «Быть тренером Барбарианс — особенный момент для меня»

Главный тренер казанской «Стрелы» и «Барбарианс» подвёл итоги тест-матча против сборной России по регби, в котором его команда одержала крупную победу 57:14.

Главный тренер казанской «Стрелы» и «Барбарианс» подвёл итоги тест-матча против сборной России по регби, в котором его команда одержала крупную победу 57:14.

— Спасибо всем тренерам, кто отдал своих игроков из клубов. Всегда очень тяжело собирать команду из клубов за такой короткий промежуток времени. Рады, что матч прошёл без серьёзных травм. Грустно, что не было болельщиков, думаю, что им бы сильно понравилась это игра. Но это хороший повод — повторить такой матч ещё раз, но уже с болельщиками.

— Как успели сыграться за короткий срок?

— У нас было две тренировки, попробовали за это время собрать наш атакующий план. Также сказали игрокам, поскольку у нас не было полноценной подготовки, важно было ускорять игру, коридоры, штрафные. У нас хороший подбор игроков, которые могут обыграть любого соперника.

— Где хотели бы провести следующий такой матч?

— В России очень много городов, где можно проводить подобные матчи. В целом, мне понравилось в Москве. Особенный матч был в Волгограде. Я бы хотел провести следующий матч в том регионе, где регби очень хорошо развивается. Учитывая, что следующая игра может быть в районе осени, нужно ориентироваться и на климат. Почему бы не сыграть в Южной Африке?

— Что для вас значит возглавлять команду «Барбарианс»?

— Быть тренером «Барбарианс» — особенный момент, я счастлив тем, что тренирую эту команду. Всегда невероятная атмосфера и отличное времяпрепровождение. В этот раз получилось ещё лучше, чем в Волгограде. Мы уже понимали, что ждать от каждого из игроков, знали это и регбисты»