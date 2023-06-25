«Барбарианс» разгромили сборную России по регби

В Москве завершилась первая в 2023-м году встреча сборной России под руководством Алесандра Первухина и командой легионеров PARI Чемпионата России «Барбарианс».

В Москве завершилась первая в 2023-м году встреча сборной России под руководством Алесандра Первухина и командой легионеров PARI Чемпионата России «Барбарианс».

Матч начался в равной борьбе, и первая попытка пришла лишь на 12-й минуте. Автором заноса стал Лоуренс Преториус. Получив дальше численное преимущество, «медведи» не сумели им воспользоваться. Мало того, после подключения к атаке Лейтона Экстина «Барбарианс» занесли ещё.

Единственную попытку в первом тайме в составе сборной России совершил Даниил Семёнов, который прорвался по правому флангу. А номинальные гости до перерыва побывали в зачётке «медведей» ещё дважды — сначала это сделал Давит Месхи, а затем и лучший бомбардир PARI Чемпионата России по регби Франсуа Эстерхейзен.

В начале второго тайма сборная России получила две жёлтые карточки и на протяжении 15 минут играла в меньшинстве. Несмотря на это команда Первухина сумела занести усилиями Константина Узунова, но пропустила соперника в свою зачётку трижды — по 5 очков набрали Месхи, Малербе и Ратиашвили.

Всё стало понятно, но к концу встречи «Барбарианс» только увеличили своё преимущество. Дубль оформил Эстерхейзен, ещё одну попытку на свой счёт записал нападающий «ВВА» Стефан Малан.

Сборная России — «Барбарианс» — 14:57 (7:26)

Попытки: Семенов (28), Узунов (47) — Преториус (12), Экстин (25), Месхи (34, 53), Эстерхейзен (30, 61), Малербе (49), Ратиашвили (58), Малан (79).

Реализации: Маслов (30, 48) — Таумалоло (13, 26, 40, 51, 54, 59).

Штрафные: нет — нет.

Жёлтые карточки: Вавилин (44), Алексеев (49) — Джордаан (21).