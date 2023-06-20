Александр Янюшкин: «Победа «Локомотива» в чемпионате — это грандиозное событие»

Главный тренер пензенского «Локомотива» Александр Янюшкин подвёл итоги финального матча PARI Чемпионата России по регби против «Енисея-СТМ» (23:20) и рассказал о том, как команда прошла этот сезон.

Главный тренер пензенского «Локомотива» Александр Янюшкин подвёл итоги финального матча PARI Чемпионата России по регби против «Енисея-СТМ» (23:20) и рассказал о том, как команда прошла этот сезон.

— Первые эмоции уже улеглись. Сейчас уже осознали победу, что она значит для вас и области?

— Эмоции улеглись, наверное, многие не понимают, что это несёт огромное значение для нашего региона, где регби развивается 60 лет. Это большое дело для популяризации нашего спорта в России. Непростой матч и непростая ситуация, из которой мы вышли после первого тайма. Команда и тренерский состав — молодцы, проделали колоссальную работу не только в течение этого сезона, а, начиная с 2019-го года, когда команда только приступила к тренировкам.

— Почему таким неудачным получился первый тайм финала с «Енисеем-СТМ»? Вы сказали, что в перерыве говорила вся команда. Кто взял на себя лидерские качества в раздевалке?

— В первом тайме мы не ожидали такую быструю попытку от соперника. Да, перед матчем говорили, что нет на нас давления, но мандраж все-таки присутствовал. Ребята были хорошо настроены, и первая попытка на третьей минуте нас обескуражила. Соперник почувствовал уверенность, побежал вперед и начал играть при своих трибунах так, как должен действовать чемпион. Мы защищались, могли пропустить еще в первом тайме, но удача, наверное, была на нашей стороне. Но и ребята не допустили, чтобы мяч оказался в нашей зачетке. При попытке Чурашова мы должны были быть более аккуратны в своей зоне. Первый тайм полностью остался за «Енисеем». В перерыве говорили все. Главный тренер всегда говорит первый, объясняет, что нужно сделать и где добавить. При этом команда поддержала. Наши лидеры рассказали про мелочи. Вышли на второй тайм уже с другим настроем, самое главное, было быстро набрать очки. Забили штрафной, вошли в игру и получили уверенность. Да, конечно были нервы у бьющих — Рамиля Гайсина и Сергея Янюшкина. Все видели, что Рамиль промахнулся на 80-й минуте, но там был сильный ветер, в следующий удар он уже попал. Сергей же всё забил, поэтому дуэль бьющих вышла на первый план.

— Удар Рамиля Гайсина на 80-й минуте. Что чувствовали в тот момент? Казалось, что это всё, учитывая, какой мастер бил?

— Безусловно, мы знаем, что он мастер своего дела, хорошо с ним дружим и общаемся. Я думаю, все были уверены, что он забьет. Но погодные условия внесли свои коррективы, плюс мяч упал перед ударом, сбил настрой, Рамиль начал торопиться. В какой-то степени это удача для нас. Профессионалы такого дела иногда промахиваются. Помню подобные промахи и у Сергея Янюшкина.

— Расскажите, каково это обыграть команду, которая шесть раз подряд становилась чемпионом?

— Это грандиозное событие. «Енисей-СТМ» — многолетний лидер и чемпион страны, отличный тренерский штаб и сбалансированная команда. Никто давно не обыгрывал «Енисей-СТМ» в Красноярске. В памяти был матч в «регулярке», когда мы также вернулись в игру после счёта 19:0. Поэтому и в финале 17:0 для нас тоже не стало приговором.

— Ожидали ли такой теплой встречи в Пензе? Почувствовали, что за этот сезон любовь к регби в городе возросла?

— Не только за этот сезон, а с 2019-го года, как регби вернулось в Пензу. Очень признательны нашим болельщикам и всем, кто поддерживает нас. Было очень приятно, видели ажиотаж в кинотеатре, где был совместный просмотр матча, получали много сообщений и комментариев. Болельщики сами изъявили желание встретить нас в аэропорту, в рабочий день. Это помогает и нам становиться лучше с каждым днём.

— Если подводить итоги сезона, победа «Локомотива» логична и заслужена?

— Я думаю, да. Надо рассматривать весь период из четырех сезонов — мы три раза были в финале, один раз чемпионы. Были и победы, и поражения на этом пути. Мы прошли этот сезон очень уверенно, хотя были тяжелейшие матчи со «Стрелой» и «ВВА». Но результат закономерен, мы проиграли всего один матч в регулярном чемпионате. «Енисей-СТМ» находился в таком же статусе, прошли чемпионат одинаково.

— Какие планы на межсезонье? Когда команда вернется к работе? Ожидаете ли изменений в составе?

— Команда получит небольшой отдых на протяжении 3 недель и вернется к работе 10 июля. Сезон был достаточно тяжелый. Некоторые игроки нас покинут. Это спорт, ротация всегда будет происходить. Кто-то ищет для себя лучшие условия, кто-то уходит по семейным обстоятельствам. Конечно, мы хотели бы оставить их. И Владиславу Созонову, и Андрею Карзанову мы благодарны им, желаем удачи парням. В селекции мы никогда не останавливаемся. Зимой мы точечно усилились, пришел Франк Нодье на 12-ю позицию, подписали Виталия Тихоновича вместо Карзанова. Илья Бабаев может встать на позицию 13-го. Не скажу, что потери такие большие, но всегда хочется, чтобы состав не менялся. Мы рассматриваем новичков, переговоры будут, но ещё посмотрим, насколько нам нужно будет усиливаться и на каких позициях.