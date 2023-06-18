«Локомотив-Пенза» впервые в истории стал чемпионом!

В финальном матче PARI Чемпионата России по регби в Красноярске на стадионе «Авангард» состоялся настоящий матч-триллер, который придется по душе каждому любителю спорта!

В начале игры казалось, что нас ждет повторение предыдущих двух финалов, когда «Енисей-СТМ» не оставил «Локомотиву» ни малейших шансов. Первая попытка «тяжелой машины» состоялась в первой же, по сути, атаке. Автором стал Константин Узунов, который перед матчем поменял травмированного Алексея Щербаня. Игра у «железнодорожников» не ладилась во многих компонентах игры, а вот у соперника наоборот — все что гладко. Поэтому к перерыву «Енисей» вел в счёте — 17:0.

Мы не знаем, что тренер пензенцев Александр Янюшкин сказал своим игрокам в раздевалке, но во втором тайме «Локомотив» будто бы подменили. От ошибок при стандартных положениях почти не осталось и следа. Игроки явно поймали победный настрой и начали потихоньку отыгрываться, да так, что к 80-й минуте счёт был уже равным — 17:17! Апогеем матча мог стать штрафной удар, который пробивал Рамиль Гайсин на последней минуте игры, но не попал. Таким образом финал перетек в дополнительное время.

А в дополнительное время над полем стадиона «Авангард» пошел дождь. Это объясняет большое количество невынужденных ошибок со стороны обеих команд. Одна из этих ошибок привела к штрафному удару, который Гайсин реализовал — 20:17 после первого дополнительного тайма.

Второй дополнительный тайм начался со штрафного. На этот раз бил «Локомотив». Опытный Сергей Янюшкин справился с нервами и сравнял счёт — 20:20. Он же забил штрафной на 99-й, предпоследней минуте матча еще один штрафной удар! 23:20 в пользу пензенских «железнодорожников»! Этот штрафной стал поистине «золотым»! «Локомотив-Пенза» впервые в своей истории стал чемпионом элитного дивизиона страны — PARI Чемпионата России по регби и поднял богатырский щит над своей головой!

«Енисей-СТМ» — «Локомотив» — 20:23 (17:0)

Попытки: Узунов (4), Чурашов (26) — Янюшкин (55), Гресев (73)

Реализации: Гайсин (5, 27) — Янюшкин (56, 75)

Штрафные: Гайсин (25, 90) — Янюшкин (49, 92, 99)

Желтые карточки: Эстерхейзен (54) — де Вит (30)