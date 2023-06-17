«Красный Яр» завоевал бронзу PARI Чемпионата России по регби

В бронзовом финале PARI Чемпионата России по регби «Стрела» встречалась с «Красным Яром».

В бронзовом финале PARI Чемпионата России по регби «Стрела» встречалась с «Красным Яром».

Как и полагается матчу, в котором обеим командам победа нужна как воздух, страсти закипели с первых секунд. Правда на результативных действиях это никак не сказалось. Их ждать болельщикам пришлось до 22-й минуты матча, когда игрок «Красного Яра» Стейнкамп забил штрафной удар. Хотя возможностей для ударов у обеих команд хватало, всякий раз они выбирали игру на попытку. Обуславливалось это все сильным ветром, традиционным для казанского стадиона «Тулпар». На перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу «Яра».

Второй тайм стартовал также без каких-либо результативных действий, но зрителям скучать не приходилось. Борьба кипела на каждом без исключения участке поля. Распечатали чужую зачетку регбисты «Стрелы». Хантдазе буквально внес мяч на линию зачетного поля, да в такой борьбе, что главному арбитру пришлось прибегнуть к помощи ТМО. Вскоре, судья видеоповторов смотрел уже на попытку в другой зачетке — Проненко после мола положил мяч и вывел «Красный Яр» вперед. Ближе к концу матча даже с помощью судьи видеоповторов не получилось определить попытку «Стрелы», но казанцы после заработали штрафной и его забили, сравняв счёт — 10:10. Таким образом игра перешла в дополнительное время.

Первый дополнительный тайм — плотная рубка. Никто не уступал, но удача улыбнулась «Стреле». Максим Шевцов убежал от всех соперников и положил важнейшую попытку уже в завершении первого доп.тайма — 15:10! Но это еще не все! В конце второго дополнительного тайма игроки «Красного Яра» на последних издыханиях совершили атаку и сравняли счёт попыткой, а Стейнкамп точной реализацией вывел команду вперед! Эта реализация стала для «Яра» бронзовой, «Стрела» завершила сезон на четвертой строчке.

«Стрела» — «Красный Яр» — 15:17 (0:3)

Попытки: Хантадзе (62), Шевцов (90) — Проненко (68), Ходин (99);

Реализации: Мараис (63, 78) — Стейнкамп (69, 100);

Штрафные: нет — Стейнкамп (22);

Жёлтые карточки: нет — Сухашвили (8).