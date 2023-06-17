Решающий матч сезона: «Енисей-СТМ» против «Локомотива»

18 июня в 12:00 по московскому времени состоится финальный матч PARI Чемпионата России по регби, в котором «Енисей-СТМ» сыграет против пензенского «Локомотива».

Третий сезон подряд в финале сойдутся «Енисей» и «Локомотив». В прошлые сезоны «тяжелая машина» не оставляла шансов «железнодорожникам» — 77:19 по сумме двух матчей и 66:7 в прошлом году. В этом году «Локомотив» подтянулся к «Енисею» и матч не обещает быть для красноярцев таким же проходным. В первом матче сезона подопечные Александра Янюшкина победили красноярцев со счётом 16:7, да и во втором дали бой, уступив со счётом 19:24. Кстати, прогноз метеорологов говорит о том, что во время игры возможен дождь над стадионом «Авангард». В таком случае шансы команд еще более уравняются и смотреть финал станет еще интереснее!

Стартовые составы команд:

«Енисей-СТМ»: 1. Азамат Битиев, 2. Франсуа Эстерхейзен, 3. Николаас Эстхейзен, 4. Антон Макаренко, 5. Евгений Елгин, 6. Андрей Темнов, 7. Виталий Немцев, 8. Карел дю Пре;

9. Алексей Щербань, 10. Рамиль Гайсин;

11. Давит Месхи, 12. Дмитрий Герасимов (к), 13. Денис Симпликевич, 14. Алексей Михальцов, 15. Никита Чурашов.

Запасные: 16. Денис Машкин, 17. Никита Барышников, 18. Иннокентий Зыков, 19. Егор Алексеев, 20. Константин Узунов, 21. Тимур Маслов, 22. Виктор Кононов, 23. Максим Гаргалык.

У пензенской команды также одна перестановка, но в стартовом составе. Владислав Созонов начнёт встречу в запасе. Шанс проявить себя с первых минут получил Даниил Потиханов.

«Локомотив-Пенза»: 1. Сергей Секисов, 2. Тиаан ван дер Мерве, 3. Владимир Подрезов, 4. Вадим Жарков, 5. Герман Силенко, 6. Стефан де Вит, 7. Илья Спандерашвили, 8. Виктор Гресев;

9. Руди ван Ройен, 10. Сергей Янюшкин (к);

10. Илья Бабаев, 12. Ника Цирекидзе, 13. Даниил Потиханов, 14. Валерий Хлутков, 15. Дмитрий Сухин.

Запасные: 16. Тамерлан Хубаев, 17. Андрей Поливалов, 18. Александр Рябов, 19. Богдан Киреев, 20. Алексей Башев, 21. Рушан Ягудин, 22. Александр Гудок, 23. Владислав Созонов.