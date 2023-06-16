Богдан Виноградов: «В «Динамо» тренеры дают развиваться молодым игрокам. Такое должно быть во всех клубах страны»

Самый молодой капитан PARI Чемпионата России по регби, игрок «Динамо-Москва» в интервью «Матч ТВ» рассказал об окончании PARI Чемпионата России по регби, большой ответственности и предстоящей игры с «ВВА-Подмосковьем» за пятое место.

Самый молодой капитан PARI Чемпионата России по регби, игрок «Динамо-Москва» в интервью «Матч ТВ» рассказал об окончании PARI Чемпионата России по регби, большой ответственности и предстоящей игры с «ВВА-Подмосковьем» за пятое место.

— Поговорим о полуфиналах. «Динамо» выдало два каких-то невероятных по развязке матча с «Металлургом» за 2 недели. Что это было, и как удалось дважды выиграть у такого крепкого соперника?

— Тренеры долго нас готовили к этим матчам, говорили, что заключительные игры будут самыми важными, и в них нужно будет показать всё наше мастерство. Готовили нас именно на «Металлург». Говорили, что победа может достаться на последних минутах, и нужно будет играть до конца, все 80 минут.

— Когда Сергей Козлов подошел к мячу на последний штрафной, ты верил, что он забьет?

— В Серегё, честно говоря, я был уверен на сто процентов. Я знал, что он забьёт. Это молодой амбициозный парень, с хорошей ногой. Одни из лучших молодых игроков в России с таким ударом. Я вообще не сомневался в его штрафном.

— Сейчас очень много молодых в «Динамо», бывших и даже нынешних юниоров, которые делают результат. Как думаешь, верный ли подход, что ребятам дают играть здесь и сейчас?

— Да, в других клубах такое, наверное, только у «Славы», но это вынужденный процесс, у них особо нет вариантов. «Динамо» — новая команда, лишь второй год играем в PARI Чемпионате России по регби. Тренеры дают возможность развиваться молодым игрокам и получать опыт. Это важно для дальнейшего развития регби в России, что у нас с каждым годом появляются новые молодые игроки на таком высоком уровне. Считаю, что такая практика должна быть не только в «Динамо», но и во всех клубах PARI Чемпионата России по регби

— После первой игры с «Металлургом», тебя назвали лучшим игроком тура. Плюс с этой части сезона у тебя капитанская повязка. Как переносишь это, есть ли давление? Нет ли ощущения короны на голове?

— Никакой короны точно нет. Я всегда строго себя сужу, считаю, что нужно становиться лучше каждый день. Победе в номинации PARI «Лучшего игрока тура» я очень рад, хотел получить эту награду. Всё это даётся мне для уверенности, для развития лидерских качеств. Я чувствую, что прибавляю на поле за счёт всех этих атрибутов. Есть некая ответственность, которая на меня давит, но парни поддерживают.

— Ты капитанишь в «Динамо» уже два месяца. В чем-то изменился твой подход к игре, в общении с судьями и парнями?

— Конечно, опытные игроки нашей команды мне где-то помогают. Всегда подсказывают, когда нужно подойти к арбитру и что-то ему сказать. От этого я получаю опыт и становлюсь более уверенным. После общения с судьей становится легче общаться и с игроками. Есть уверенность вне поля и на нём.

— Впереди встреча с «ВВА-Подмосковьем». Соперник, наверное, самый крепкий из нижней четверки, но обыгрываемый?

–Команда на самом деле очень сильная и титулованная. Мы очень заряжены на этот матч. Три раза в этом сезоне проиграли «ВВА», поэтому очень хочется забрать эту победу и получить итоговое пятое место. Такой резонанс будет, что «Динамо» выиграло у Монино! Отмечу, что у «ВВА» сильные нападающие, хорошая статика, крепкие ребята, которые всегда могут сыграть на руках, что в своих 22 метрах, что в центре. Будем играть на их половине, выматывать соперника, а потом убегать.

— Как считаете, в этом сезоне не стали где-то похожи по стилю на Монино?

— Возможно, есть какие-то схожие черты в плане игры и у нас, и у «ВВА». В основном, веер атакует открыто, без напряга. Мы чувствуем себя спокойно в такой игре. У «ВВА» тоже есть ведущие игроки веера, как, например, Лейтон Экстин. Но и у нас есть Даниил Семенов и многие молодые парни.

— Приятно осознавать, что «Динамо» — лучшая московская команда прямо сейчас?

— Я так долго этого ждал! Второй год в Динамо, и как только команда появилась, почти всё это время были только поражения. Сейчас мы развиваемся, начали побеждать, это очень сильно радует всех нас и наших болельщиков. Нельзя сдавать позиции, мы должны улучшаться с каждым днём, чтобы достичь ещё более крутых высот!

Прямая трансляции матча за пятое место PARI Чемпионата России по регби «ВВА-Подмосковье» — «Динамо» пройдет в эфире «Матч ТВ».