Рамиль Гайсин: «У меня нет ощущения, что победы приелись»

Флай-хав «Енисея-СТМ» и сборной России Рамиль Гайсин рассказал про прошедший полуфинал PARI Чемпионата России по регби против «Красного Яра» и поделился ожиданиями от финальной игры с пензенским «Локомотивом», которая пройдёт 18 июня.

— Сначала о полуфиналах. В матче против «Красного Яра» ваша команда не была похожа на саму себя. Что это было? Перенервничали или недонастроились?

— Были неприятные погодные условия, пошёл сильный дождь. Но это один из факторов, который повлиял на нашу игру. Было большое преимущество нападающих, особенно это было видно во втором тайме, когда у соперника удалили двух игроков. Мы не воспользовались этим преимуществом в нужный момент. Поэтому в матче и была концовка, которая могла поменять исход игры в любую сторону. Мы прекрасно понимаем, что «Красный Яр» — не тот соперник, что был две недели назад в регулярном чемпионате, тем более в такую погоду. Где-то нам не хватило принятия решения, где-то ждали другую игру.

— Многие посчитали, что после игры определенный жесткий разбор устроил и Александр Первухин. Так ли это, или все прошло без эмоций?

— Всё верно. Александр Юрьевич провёл жесткий разбор, сказал, что нужно настраиваться лучше. И объяснил, что «Локомотив» в финале — это далеко не «Красный Яр», очень сильная команда, и таких ошибок прощать не будет.

— У «Енисея» третий подряд финал против «Локомотива». Какие сильные стороны пензенцев отметили бы?

— «Локомотив» — всегда хорошая команда. Уже третий год подряд играет с нами в финале, это не просто так. Коллектив Александра Янюшкина силён командной игрой. Если сравнивать, например, «Стрелу» и «Локомотив», они отличаются. В Казани более индивидуальные регбисты, нет такой командной игры. В «Локомотиве» есть структура атаки, командное взаимодействие, комбинации, наигранные связки, ну и, конечно, дисциплина, а также хороший бьющий.

— Как раз хороший бьющий Сергей Янюшкин сказал, что на «Локомотив» не будет давить результат. Будет ли он давить на «Енисей»?

— Понятно, что все знают, что мы постоянно побеждаем. Но лично у меня нет такого ощущения, что эти победы приелись. Каждый трофей по-своему хорош. В этом году вообще прекрасный новый трофей сделали — щит, и его реально хотелось бы завоевать! Один раз выиграть легко, а вот удерживаться на вершине — гораздо сложнее. И в жизни, и, тем более, в регби. Мы тоже не стоим на месте. Александр Юрьевич делает определенные выводы, а мы тренируемся для того, чтобы стать сильнее.

— Возможно, многое будет решаться в дуэли бьющих. В чем ваш секрет подготовки и реализации своих ударов?

— Сергей Янюшкин — отличный бьющий, мы всегда поздравляем друг друга и хорошо общаемся. По крайней мере, думаю, что начало игры будет непростое, и от дуэли бьющих действительно многое может зависеть. Готовимся планомерно. Я работаю индивидуально, в выходные дни всегда на стадионе. Мне помогает наш тренер по четвертным. В свободное время всегда оттачиваю своё мастерство.