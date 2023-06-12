Сергей Янюшкин: «Мы третий год подряд в финале, на нас ничего не давит»

Капитан пензенского «Локомотива» Сергей Янюшкин в интервью «Матч ТВ» подвёл итоги полуфинального противостояния PARI Чемпионата России по регби со «Стрелой» и рассказал об ожиданиях от решающей встречи сезона против «Енисея-СТМ».

— Эмоции чуть улеглись. Показалось, что «Локомотив» одержал победу, потому что был более собранный и едва ли не выиграл на классе?

— Победили мы точно не на классе. «Стрела» — хороший соперник, просто мы больше придерживались своей структуры и использовали свои моменты лучше, чем соперник. В первом тайме мы играли по ветру, во втором — казанцы. Поэтому они после перерыва больше владели преимуществом, а мы уже отыграли лучше в защите.

— Есть ли какое-то чувство боязни ошибки в плей-офф, ведь полуфинал — это всего одна игра?

— Думаю, что на нас ничего не давит. Мы третий год подряд играем в финале. Два раза были вторыми. Здесь тяжелее будет «Енисею». Они привыкли побеждать последние годы и, наверное, идут фаворитами этой встречи. На нас не будет давить результат, мы будем играть в свою игру и стараться выиграть.

— Третий год подряд играете в финале против «Енисея-СТМ», за счёт чего можно обыграть эту команду?

— Здесь всё просто. Кто меньше ошибется, тот и выиграет. Кто будет больше владеть преимуществом и получать меньше штрафных. Думаю, что дисциплина в этой игре выйдет на первый план. Реализация своих моментов тоже будет играть значительную роль. Могу сказать, что «Енисей-СТМ» и «Локомотив» друг друга уже очень хорошо знают.

— Как изменились ваша и красноярская команда за этот год?

— Про «Енисей» не скажу. Что касается «Локомотива», мы всё-таки молодая команда, и на третий год стали более уверенными в себе и дисциплинированными. Больше верим в свои силы, в то, что мы можем побеждать. В первый год все думали, что это была случайность, во второй какие-то такие же мысли были. Сейчас и болельщики, и мы сами верим в то, что мы можем победить. С такими мыслями и будем выходить на финальный матч.

— Совсем недавно продлили контракт с «Локомотивом». В тренерский штаб вас по-прежнему не зовут, силы и мотивация играть есть?

— Мне уже давно нравится играть в регби, поэтому я до сих пор получаю удовольствие от игры. Может быть, уже не с тем же рвением, как раньше хожу на тренировки, но играть очень люблю. Спасибо руководству, что дают такой шанс и что в таком возрасте я могу играть на самом высоком уровне. Закончить и войти в тренерский штаб всегда успею. Пока есть возможность играть и чувствовать себя молодым — буду играть.