«Динамо» в концовке вырывает победу у «Металлурга»

Первый тайм матча в Новокузнецке — классическая регбийная рубка. Борьба на каждом участке поля, крепкие единоборства, борьба на линиях зачетного поля. При этом до сороковой минуты счёт был всего 3:0 в пользу «Металлурга» благодаря штрафному Даури еще в начальном отрезке игры. К слову, в первом тайме кроме Даури никто очков не набирал. Его попытка перед перерывом поставила точку в первом тайме. 8:0.

Сразу после начального удара во втором тайме динамовцы размочили счёт. Автором попытки стал Погодаев, а Семенов забил реализацию. После этой попытки страсти в игре накалились и началась игра наперегонки. На 53-й минуте нападающий бело-голубых Иван Дорофеев вывел гостей вперед, Семенов снова точен. 14:8 в пользу столичной команды на табло горело не так уж и долго. Через десять минут Беленков занес попытку, которую Даури реализовать не смог, но еще через десять минут забил штрафной. Счёт 16:14 и тут «сталевары» на своей половине поля умудрились нарушить правила после коридора. Динамовцы долго не думали: выбрали штрафной, Сергей Козлов его хладнокровно исполнил и принес победу своей команде. Теперь «Динамо» за пятое место PARI Чемпионата России сыграет против «ВВА-Подмосковья», а «Металлург» против «Славы» разыграет седьмую строчку.

«Металлург» — «Динамо» — 16:17 (8:0)

Попытки: Даури (39), Беленков (63) — Погодаев (41), Дорофеев (53)

Реализации: нет — Семенов (42, 53)

Штрафные: Даури (7, 72) — Козлов (79)