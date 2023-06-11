«Локомотив» обыграл «Стрелу» и сыграет с «Енисеем-СТМ» в финале

Во втором полуфинальном матче PARI Чемпионата России по регби пензенский «Локомотив» играл против «Стрелы».

Стремительное начало матча — Сухин в своих 22-х метрах совершил ошибку и подарил коридор казанцам, которые его затем успешно разыграли. Гуга Хантадзе после мола не встретил сопротивления на краю и занес первую попытку в матче! «Локомотив» при домашних трибунах не мог себе позволить осторожничать. Через двадцать минут игрового времени «железнодорожники» уже были впереди — 14:5. Отличились попытками Хлутков и Ван дер Мерве, а Сергей Янюшкин точно исполнил две реализации. Третья попытка «Локомотива» практически копия второй. Мол на том же краю и Ван дер Мерве, который заработал еще пять очков в копилку своей команды. Янюшкин также был точен при реализации. Со счётом 21:5 команды ушли на перерыв.

Второй тайм стартовал с попытки хозяев поля. Спандерашвили мощно продавил оборону «Стрелы» и укрепил преимущество пензенцев. Преимущество в 21 очко более чем комфортное, но казанцы сдаваться не собирались. Тромп прорвал линию и отдал на край, где Джордаан смог найти брешь в обороне «Локомотива» и немного сократить расставание. А вскоре еще и Людик добавил к активу еще пять баллов. Мараис, кстати, при реализациях во втором тайме был точен. 26:19, всего в одной попытке с реализацией была «Стрела» от ничейного результата, но Янюшкин штрафным заработал еще три очка. Казанцам для победы уже не хватало сил и времени. «Локомотив» третий сезон подряд будет играть в финале против красноярского «Енисея-СТМ», а «Стрела» на домашнем поле сыграет против «Красного Яра» в матче за третье место.

«Локомотив-Пенза» — «Стрела» — 29:19 (21:5)

Попытки: Хлутков (11), ван дер Мерве (21, 35), Спандерашвили (43) — Хантадзе (2), Джордаан (47), Людик (66);

Реализации: С. Янюшкин (12, 21, 36) — Мараис (49, 67);

Штрафной: С. Янюшкин (77) — нет;

Жёлтые карточки: Бабаев (65) — нет.