«Слава» дала бой «ВВА-Подмосковью», но уступила

В полуфинальном матче за пятое место PARI Чемпионата России по регби «ВВА-Подмосковье» у себя дома принимала московскую «Славу».

С самого начала матча по настрою команд было понятно, что повторения разгрома двухнедельной давности не будет. Соперники вступили в плотную борьбу. Счёт был открыт на десятой минуте встречи, когда капитан монинцев Живатов прошел по флангу и заземлил мяч, а Экстин не смазал реализацию. Ответ долго ждать себя не заставил — хукер «славян» Игорь Абрамов через семь минут оказался в чужой зачетке, Баженов был точен при реализации — 7:7. И вот с этого момента на регбийном поле в Монино начались самые настоящие качели. К перерыву команды ушли в раздевалки при счёте 17:16 в пользу «военлетов».

В начале второй половины матча монинцы оторвались от соперника на восемь очков — попытка и реализация Экстина. Но и тут «славяне» ринулись отыгрываться и успешно это сделали — Афанасьев положил на край. Однако, дальше москвичи пропустили две попытки от Живатова и Жбанова, а ответили лишь одной под занавес матча. Дебютную попытку за основу «Славы» занес Даниил Березовский. «ВВА-Подмосковье» сыграет в матче за пятое место с победителем пары «Металлург» — «Динамо», а «Слава» в матче за седьмое место с проигравшей командой второго утешительного полуфинала.

«ВВА-Подмосковье» — «Слава» — 41:30 (17:16)

Попытки: Живатов (9, 70), Экстин (19, 47), Марченко (37), Жбанов (79) — Абрамов (15), Афанасьев (58), Березовский (80)

Реализации: Экстин (10, 48, 71, 79) — Баженов (16, 59, 80)

Штрафные: Экстин (61) — Баженов (24, 27, 40)

Желтые карточки: Губин (15), Малан (80), Бабаев (80) — нет