Красноярское дерби и битва «Локомотива» и «Стрелы» за выход в финал

Полуфинальные игры PARI Чемпионата России по регби состоятся 10 и 11 июня в Красноярске и Пензе. В одном матче встретятся «Енисей-СТМ» и «Красный Яр», во втором — «Локомотив-Пенза» и «Стрела».

½ финала PARI Чемпионата России«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» 10 июня 12:00 (мск)

Полуфиналы стартуют с матча с очень громкой вывеской — «Енисей-СТМ» против «Красного Яра». Знаменитая не только в России, но и в остальном регбийном мире «битва берегов» определит первого финалиста PARI Чемпионата России по регби. «Енисей-СТМ» можно назвать явным фаворитом, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно.

«Красный Яр» во время предыдущего дерби, которое состоялось в мае, не впечатлил своих болельщиков — поражение со счётом 22:59, однако сейчас говорят о том, что настрой «соколов» будет запредельным и для победы они сделают все. Объявленные составы команд говорят о том, что оба красноярских гранда настроены на максимальный результат. Кстати, в случае выхода в финал «Енисея» и его последующей победы «тяжелая машина» станет чемпионом в тринадцатый раз и обгонит «Красный Яр»!

PARI Чемпионат России. ½ финала. Енисей-СТМ — Красный Яр

«Локомотив-Пенза» — «Стрела»11 июня 12:30 (мск)

Самый непредсказуемый матч этих выходных пройдет в Пензе, где местный «Локомотив» сыграет против казанской «Стрелы». Очень тяжело выделить фаворита в этой паре. Единственное преимущество, которое есть у соперников — домашнее поле «железнодорожников». В остальном же команды равны. Если выиграет «Локомотив», то это будет третий подряд выход финал для них, а вот казанцы никогда не добирались до финала. В ходе регулярного сезона две победы над «Стрелой» одержал «Локомотив», но дважды перевес был небольшим — 27:26 и 25:20.

Прямые трансляции матчей «Енисей-СТМ» — «Красный Яр» и «Локомотив-Пенза» — «Стрела» пройдут в эфире «Матч ТВ».

PARI Чемпионат России. ½ финала. Локомотив-Пенза — Стрела