Кто выиграет Кубок Николаева?

В воскресенье состоится восьмой розыгрыш переходящего регбийного Кубка.

В воскресенье состоится восьмой розыгрыш переходящего регбийного Кубка.

В 2016 году Красноярская краевая федерация регби приняла решение увековечить память легендарного красноярского регбиста Юрия Николаева, назвав его именем переходящий кубок.

— Сначала мы думали, что это будет международный турнир — просили нашу федерацию, но что-то не получилось, так как подгадать приезд других команд и сборных на такой турнир тяжело. И тогда мы решили поступить следующим образом: сделать Кубок, который будет разыгрываться между двумя лучшими командами Красноярска и России. Этот Кубок переходящий, весь год он будет находиться у той команды, которая победит в первой встрече между «Красным Яром» и «Енисеем-СТМ, — рассказал о новом трофее президент федерации регби Красноярского края Леонид Ковель.

С 2016 года Кубок Николаева был разыгран семь раз. Пять раз кубок уезжал на правый берег Енисея — в штаб «тяжелой машины», два раза победителем стал «Красный Яр».

Историческая справка

Юрий Николаев — российский регбист, игравший на позиции флай-хава (10-й номер). Первым клубом стал «Сибятяжмаш» (будущий «Енисей-СТМ»). За него Юрий Алексеевич выступал на молодёжном уровне. С 1983 года стал выступать за команду мастеров «Политехника» (будущий «Красный Яр»). В составе клуба с левого берега Енисея играл всю свою карьеру вплоть до 1998 года. Был одним из лучших бьющих отечественного регби. В 1999 году после окончания игровой карьеры возглавил Союз регбистов России внес огромный вклад в сохранении регби как официального вида спорта.

В 2010-13 годах — главный тренер «Красного Яра». В 2010–2011 годах его клуб благодаря договору о сотрудничестве с командой Супер Регби «Крусейдерс» провел сборы в новозеландском Крайстчерче, где базируются «крестоносцы», и принял участие в нескольких тест-матчах. В 2011 году входил в состав делегации Федерации регби России, прибывшей в Новую Зеландию в канун дебютного для сборной России чемпионата мира. В 2013 году после тяжелой болезни Юрий Николаев скончался.

Прямая речь

— Юрий Алексеевич действительно был хорошим игроком и хорошим товарищем. Мне довелось с ним вместе играть и дружить. Честно скажу, я очень рад, что такой Кубок сделали друзья и организаторы. Большое им спасибо, потому что человек очень многое сделал: всегда доводил всё до конца, когда был игроком и президентом федерации, умел очень хорошо сплотить игроков и тренеров. Большая работа была проведена в регионах, в стране и за рубежом. Мы играли и с Японией и США, Ирландия к нам в Красноярск приезжала. Очень долгие были переговоры, но он это сделал, и наш город увидел действительно мировое регби, — поделился мнением главный тренер «Красного Яра» Игорь Николайчук.

Прямую трансляцию матча PARI чемпионата России «Красный Яр» (Красноярск) — «Енисей-СТМ» (Красноярск) смотрите в 10:55 (мск) 21 мая на канале «Матч ТВ».