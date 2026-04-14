«Играть, чтобы просто быть в призерах — не уровень ПФК «Локомотив». Вице-президент клуба — о новом сезоне в пляжном футболе

После прошлогодней победы в Московском международном кубке (которая совпала с Днем железнодорожника) и исторического — первого для ПФК «Локомотив» — золота молодежной команды, столичный клуб подходит к старту очередного сезона только с чемпионскими амбициями.

После прошлогодней победы в Московском международном кубке (которая совпала с Днем железнодорожника) и исторического — первого для ПФК «Локомотив» — золота молодежной команды, столичный клуб подходит к старту очередного сезона только с чемпионскими амбициями.

О том, в каких турнирах примет участие ПФК «Локомотив», какие задачи поставлены перед железнодорожниками и как будет развиваться российский пляжный футбол в будущем сезоне, рассказал вице-президент клуба Лев Мазараки.

«В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ»

— Лев Борисович, в каком состоянии ПФК «Локомотив» подходит к новому сезону и как бы вы оценили работу команды на сборах?

— Если оценивать только одним словом, то я бы сказал — достойно. К примеру, недавно разгромили в товарищеском матче ЦСКА — 10:1. До этого в обновленном составе победили «Строгино» — 6:1. Сами сборы команда проводила в Химках, где есть подходящий крытый комплекс. Также некоторые наши игроки выступали за свои сборные.

Все ребята постоянно находились в игровом режиме, что очень важно. Дело в том, что после длительного перерыва даже профессионалам требуется адаптация к песку. А мы тренируемся практически круглый год, причем в условиях, которые максимально приближены к игровым. Получается, что длительных пауз в подготовке нет, а значит команда подходит к сезону в полной боевой готовности.

— К каким соревнованиям в таком режиме готовится «Локомотив»?

— В конце мая начинаем выступление в чемпионате России. Кстати «РЖД Арена» гарантированно примет в этом сезоне два этапа турнира — с 19 по 21 июня и с 24 по 26 июля. Также в этом году в период с 30 июля по 2 августа состоится пятый Московский международный кубок по пляжному футболу — правопреемник «Мундиалито». Он уже стал хорошей традицией и занял важное место в спортивном календаре. А в нынешних условиях особенно важно и символично, что турнир, который по сути является неофициальным чемпионатом мира среди клубов, в очередной раз пройдет в Москве. Также ПФК «Локомотив» будет участвовать в Кубке России по пляжному футболу.

— Вы уже отметили, что в февральском товарищеском матче со «Строгино» ПФК «Локомотив» сыграл в обновленном составе. Расскажите, как в это межсезонье обновилась команда.

— На данный момент могу констатировать, что комплектация состава завершена. Мы получили именно тех игроков, которых хотели видеть. Подписали полноценный контракт с вратарем Андреем Лукьяновым, который до этого выступал у нас на правах аренды. Удалось заключить соглашение с чемпионом мира Андреем Котеневым. Мы наблюдали за ним не один год, и наконец трансфер состоялся. Если говорить про усиление на легионерских позициях, то важным дополнением для ПФК «Локомотив» стал Луис Энрике — игрок, который хорошо известен болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», «Коринтианс» и сборную Бразилии.

Мы усилились опытными, хотя и молодыми по возрасту футболистами. Так что смотрим в будущее с оптимизмом. Будем бороться за самые высокие места во всех турнирах.

— Какие задачи поставлены перед командой на предстоящий сезон?

— Наши задачи каждый год неизменны. Даже система премиальных для команды выстроена таким образом, что основной бонус предусмотрен только за первое место. Играть, чтобы просто быть в призерах — не уровень такого клуба, как «Локомотив».

«СОСТАВ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КУБКА РАДУЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ»

— Вы уже отметили, что в этом сезоне в столице вновь пройдет Московский международный кубок. А можете раскрыть главную интригу — состав будущих участников?

— Могу с гордостью заявить, что состав участников в этом году будет еще более представительным, чем в прошлом. К текущему моменту свое согласие на участие в турнире дали клубы из Парагвая, готовы приехать команды из Аргентины и Бразилии. Речь идет, в частности, о таких грандах пляжного футбола, как «Коринтианс» и «Бока Хуниорс». Есть интерес со стороны бразильского «Фламенго». Рассматриваются команды из Белоруссии, Японии, ОАЭ. Не исключаем возможности участия команд из Ирана и Омана.

Со многими клубами переговоры находятся в финальной стадии, так что совсем скоро состав участников будет окончательно сформирован. Традиционно в турнире участвуют 8 команд — по 4 в каждой группе — однако в связи с большим количеством желающих, мы допускаем, что в этом году формат придется расширять. Но это будет понятно только после того, как мы получим все подтверждения от клубов, которые приедут в Москву. Дедлайн по заявкам истекает совсем скоро, так что ждать осталось недолго.

— Есть ли шанс снова увидеть на турнире сборную России?

— Мы активно над этим работаем и очень рассчитываем, что все сложится успешно. Основания для этого есть. В прошлом году участие российской сборной стало одной из главных побед турнира: это значительно повысило интерес к Кубку со стороны аудитории.

— В прошлом году победа «Локомотива» в турнире, который также проходил на «РЖД Арене», совпала с Днем железнодорожника. В этом году стоит надеяться на, скажем так, повторение подарка на праздник?

— Что же, мне кажется, мы нашли отличный формат, удачное время и место (улыбается — ред.). Это было важно и для клуба, и для болельщиков. Полные трибуны стали лучшим подтверждением того, что формат оказался правильным. В этом году турнир начнется 30 июля и завершится 2 августа, тоже в День железнодорожника, когда будет сыгран финальный матч.

— Насколько сложно организовать такой турнир в коммерческом плане?

— Мы берем на себя спортивную составляющую, а основные организационные расходы ложатся на партнеров — правительство Москвы, Департамент спорта города и РЖД, за что мы им очень благодарны. Без их поддержки проведение турнира такого уровня было бы практически невозможным.

«КУБОК МОСКОВСКОГО СПОРТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ СТАНЕТ ЕЩЕ МАСШТАБНЕЕ»

— Состоится ли в этом сезоне Кубок Московского спорта среди студентов?

— Бюджет утвержден, правительство Москвы и РЖД его поддержали. В прошлом году в Кубке Московского спорта приняли участие 47 команд (36 мужских и 11 женских), теперь турнир станет еще масштабнее. Если в прошлом году к участию в турнире были привлечены 60 вузов, то в этом рассчитываем уже на 80. Возможно участие команды из Белоруссии. Интерес со стороны студентов очень высокий — и у юношей, и у девушек. Это уже не просто соревнование, а событие серьезного международного уровня.

С точки зрения спорта показательным является тот факт, что победители и финалисты студенческой лиги выходят на уровень полуфиналов Кубка России. Это о многом говорит.

— Сроки проведения турнира уже утверждены?

— Сам Кубок будет разыгран в мае. В июне ребята сдадут все экзамены, а уже в июле начнется Студенческая Лига, которая продлится до конца августа. То есть, по сути, студенческие соревнования в том или ином формате будут проходить с мая по август с перерывом на время для экзаменов.

— Как это влияет на развитие молодежного спорта?

— Это крайне важная история. Летом студенты часто остаются без организованного спортивного процесса. А здесь они получают соревновательную среду и возможность работать в команде. Важно отметить, что молодые игроки «Локомотива», ЦСКА и «Строгино» участвуют в данном турнире. Здесь присутствует и массовость, и социальная функция, и конкурентный спорт одновременно.

Сделаю акцент еще на одном масштабном мероприятии — Дне футбола, который отмечается 24 мая. Мы вновь получили приглашение принять участие в празднике в «Лужниках». В прошлом году у нас было 2 больших поля, которые мы разделили и получили 4 площадки для пляжного футбола. Планируется, что в этом году у нас будет 3 поля, соответственно 6 площадок. Это значит, что число участников также возрастет.

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ»

— Какие еще социальные проекты ведет клуб?

— Регулярная работа в этом направлении не прекращается и проводится уже не первый год. На сегодняшний день реализуются программы пляжного футбола для детей в Архангельске, Калининграде, Ростове, Ставропольском крае, Крыму и других регионах. Работаем в школах олимпийского резерва, лагерях, в том числе в «Артеке», в котором, например, в течение лета занимаются пляжным футболом примерно 800 детей. А ежегодно через программу подготовки филиалов школы пляжного футбола «Локомотива» проходят 1500 детей!

Клуб закупает мячи, форму, инвентарь, оплачивает работу инструкторов. Это большая системная работа, которая ведется уже около десяти лет.

— Возможна ли в будущем собственная академия пляжного футбола?

— Для этого необходим собственный крытый комплекс, а это очень дорогостоящий проект. И эффект может быть не тем, на который мы могли бы рассчитывать. При этом у нас уже есть хорошая коммуникация с большим «Локомотивом».

Игроки академии большого футбола регулярно приходят тренироваться на песке, отрабатывают упражнения, улучшают координацию и физическую подготовку. Это сотрудничество продолжается и приносит пользу обеим сторонам.

— То есть взаимодействие с большим футболом сохраняется?

— Да, безусловно. Мы — одна команда, и это сотрудничество будет продолжаться!

