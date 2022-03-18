Дубцова исполняла гимн, а на сцене плясали «Калинку». Ханты-Мансийск на время стал столицей российского спорта

Главные кадры с церемонии открытия соревнований «Мы вместе. Спорт».

Главные кадры с церемонии открытия соревнований «Мы вместе. Спорт».

Ханты-Мансийск в эти дни принимает зимние паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». В пятницу вечером участники, надев парадную форму, собрались в местном концертно-театральном центре.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В зрительный зал спортсмены проходили по красной ковровой дорожке.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Церемония открытия — важный атрибут любых крупных соревнований. Но в этот раз на подготовку к ней у организаторов совсем не было времени. Со своей задачей хозяева справились в короткие сроки, и в Ханты-Мансийске родилась шутка: «К Паралимпиаде в Пекине готовились семь лет. Югра организовала игры за семь дней».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

После шоу барабанщиков о начале церемонии открытия возвестил голос диктора. Многие сразу узнали этот голос. В роли диктора выступил корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

Занин поприветствовал участников соревнований, и на сцене начался парад стран-участниц.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Всего в соревнованиях принимают участие представители пяти стран: России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Гимн Российской Федерации, хозяйки соревнований, доверили исполнить певице Ирине Дубцовой.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В столицу Югры приехало много почетных лиц, которые приняли участие в официальной части церемонии.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Среди них министр спорта Олег Матыцин, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, помощник президента Игорь Левитин. Каждый говорил со сцены о важности быть сейчас вместе и восхищался силой спортсменов-паралимпийцев.

Участников игр приветствовала и губернатор Югры Наталья Комарова.

Наталья Комарова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Обязательный пункт программы — объявление игр открытыми. Эта миссия досталась президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

Павел Рожков / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

После завершения официальной части начался праздничный концерт.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Главный посыл представления — объединение сил и возможностей, наполненных духом предков, живущих на древней югорской земле.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В выступлениях звучали различные музыкальные темы: от бубна югорского шамана до русской народной «Калинки».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

На подготовку к церемонии закрытия игр у организаторов чуть больше времени. Она состоится 20 февраля.