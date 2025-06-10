Четвертый этап Российского падел‑тура «Белые ночи» пройдет в рамках ПМЭФ с 19 по 22 июня

Четвертый этап Российского падел‑тура «Белые ночи» состоится с 19 по 22 июня в Санкт‑Петербурге, сообщает пресс‑служба Федерации падела России.

Впервые в истории турнир Российского падел‑тура войдет в официальную спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Призовой фонд турнира составит один миллион рублей.

В соревновании примут участие 22 мужских и 15 женских пар из России, Казахстана, Испании и Аргентины. На турнире выступят два аргентинских игрока — 54‑й номер мирового рейтинга FIP Хуан Круc Беллуати и Кристиан Гутьеррес, занимающий 114‑е место в рейтинге.

В женском турнире примет участие испанка Марта Борреро (54‑й номер в рейтинге FIP), которая выступит в паре с Дианой Исаевой. Борреро станет самой статусной спортсменкой, выступавшей на турнирах по паделу в России.

Жеребьевка мужской и женской сетки состоится в среду, 11 июня.

Этап пройдет по системе double elimination (двойное выбывание) — это улучшенный олимпийский формат, при котором команда, потерпевшая одно поражение, продолжает борьбу за третье место в нижней сетке турнира. Таким образом, даже после первой неудачи спортсмены сохраняют шанс на попадание в призовую тройку.

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.