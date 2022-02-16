День Украины на Олимпиаде. Лыжница попалась на допинге, а фристайлист взял медаль и обнялся с россиянином

Такие разные истории Валентины Каминской и Александра Абраменко.

Такие разные истории Валентины Каминской и Александра Абраменко.

Каминскую отстранили от Олимпиады из-за положительного допинг-теста. Результат в эстафете аннулируют?

Вечером в среду пришла новость: украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от Олимпиады в Пекине из-за нарушения антидопинговых правил, положительная допинг проба была взята от 10 февраля, а вскрыта 15 февраля. На следующий день ее результаты стали известны общественности.

Позже последовали подробности. В допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены следы сразу несколько запрещенных веществ: анаболического стероида местеролона, а также метилкегсанамина и гептаминола. Такой невероятный набор стероидов на соревнованиях высокого уровня — уникальный случай. Проба была сдана 10 февраля после гонки с раздельным стартом, в которой Каминская заняла лишь 79-е место с отставанием от победителя в 7 минут 36 секунд.

За свою карьеру в лыжах Каминская никогда не добивалась больших успехов. Уроженка Могилева до 2018 года выступала за родную Белоруссию, после чего приняла решение сменить спортивное гражданство и начать бегать за сборную Украины. На национальных соревнованиях лыжница добивалась результатов, становилась чемпионкой Белоруссии, но вот на мировом уровне она котируется слабо. На этапах Кубка мира этого сезона ни разу не поднималась выше 65-го места в индивидуальных гонках.

Для Каминской это третья Олимпиада в карьере — две предыдущие она проводила в составе сборной Белоруссии. В Сочи заняла 46-е место в квалификации спринта, в Пхенчхане в индивидуальных гонках не поднималась выше 45-й позиции. В Пекине украинская лыжница тоже не блеснула. Помимо слабого выступления в разделке она заняла 70-е место в квалификации спринта. Принимала участие в женской эстафете, в которой Украина финишировала на 18-м месте. Вероятно, этот результат теперь будет аннулирован.

Абраменко взял первую украинскую медаль в Пекине. Четыре года назад он стал единственным призером от страны

Для Украины в среду были и хорошие новости. Украинские спортсмены взяли свою первую медаль на Олимпиаде в Пекине только на 12-й соревновательный день. Четыре года назад в Пхенчхане украинцы довольствовались одной наградой, которую завоевал во фристайле Александр Абраменко. Он же добыл медаль и сегодня в том же виде программы — акробатике. Выиграть в этот раз не получилось из-за блестящего выступления китайца Гуанпу Ци, так что Абраменко досталось серебро.

Совсем немного украинцу уступил россиянин Илья Буров. На предыдущей Олимпиаде он также взял бронзу. Совместное фото Бурова и Абраменко тогда вызвало широкий резонанс на Украине, где болезненно реагируют на публичное общение со спортсменами из России. Накануне Игр в Пекине Министерство спорта Украины официально запретило своим атлетам общаться с россиянами на Олимпиаде. Также спортсменам из Украины было запрещено позировать на одном фото с российскими атлетами. Несмотря на это, Абраменко и Буров, у которых между собой хорошие отношения, сразу после турнира в акробатике вновь тепло поздравили друг друга с завоеванными медалями.

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