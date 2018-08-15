«Умные» туалеты, медали из смартфонов и мечети на колесах. Что задумали японцы к Олимпиаде

В Японии старые проблемы решают по-новому.

Перевод часов

Нынешнее лето в Японии выдалось экстремально жарким. В конце июля в Токио была зафиксирована рекордная температура – 40 градусов. 22 тысячи жителей страны за лето были доставлены в больницу с солнечным ударом. По меньшей мере 120 человек погибли. Жару в стране называют «природным катаклизмом» и ищут способы борьбы с ней.

Особенно остро стоит проблема в преддверии Олимпиады. Спортсмены не могут выступать с зонтиками или сидеть весь день в номере под кондиционером. Да, Токио уже принимал летние Игры в 1964-м. Но тогда соревнования проводились в октябре. Сейчас же Олимпиада пройдет в июле-августе. Солнце в это время восходит в 4 утра и к 10:00 воздух уже прогревается до 30 градусов.

Одно из предложенных решений проблемы – перевод времени на два часа вперед на период Олимпиады. Однако у такого метода много противников. В правительстве выразили опасения, что подобный переход может сильно повлиять на экономическую и социальную жизнь японцев. Страна уже жила по летнему времени во время американской оккупации – с 1948 по 1952 год. Тогда жители жаловались, что начальники начали задерживать их на работе. Таким образом, рабочий день стал длиннее на два часа. Сейчас люди боятся повторения того опыта.

Организаторы Олимпиады планируют сделать ранний старт для соревнований на открытом воздухе. Для европейских зрителей это будет означать, что за розыгрышем медалей придется следить в основном ночью.

Наибольшую угрозу жара представляет для марафонцев. Власти Токио собираются посадить на дистанции как можно больше деревьев. Также сейчас тестируется автоматическая система поливки улиц. На трассе установят небольшие фонтанчики, которые будут «орошать» асфальт. Согласно исследованиям, в местах, где установлена такая система, температура воздуха ниже на 5 градусов.

Система распознавания лиц

Эта система существует уже несколько лет, но на спортивных соревнованиях массово не применялась. На Играх в Рио она работала в тестовом режиме.

В первую очередь система будет функционировать в целях безопасности. Ее установят на 40 олимпийских объектах. Теперь по поддельным документам попасть на соревнования станет практически нереально. Если охранник может не увидеть несоответствия между лицом на фото и лицом входящего, то система распознает с точностью 99,7 процентов.

Также новинка ускорит процесс прохода на олимпийские объекты спортсменов и других аккредитованных лиц. Это тоже часть решения проблемы жары. Людям не нужно будет подолгу стоять в очереди на вход и плавиться под токийским солнцем. Атлетам, волонтерам, журналистам, членам делегаций выдадут чип с биометрическими данными. Его нужно будет приложить к сканнеру - и проход на стадион открыт. Если возникнут несоответствия, то система не пустит вас дальше КПП и оповестит об этом охрану.

Мечеть на колесах

Японцы хотят поразить гостей своим гостеприимством. В конце июля местная компания продемонстрировала передвижную мечеть. Проект представляет собой 25-тонный грузовик, который может легко подъехать к любому олимпийскому объекту. Кузов грузовика трансформируется в мечеть. Площадь преобразованного кузова составляет 48 квадратных метров. Одновременно в нем могут поместиться 50 посетителей. Чтобы посетители знали, в какой стороне находится Мекка, в мечети установлен компас.

Мечеть на колесах протестировали на футбольном матче высшей лиги Японии. Грузовик припарковали перед ареной Toyota Stadium. По словам дирекции компании, все мусульмане, посетившие мечеть перед матчем, остались довольны.

Медали из смартфонов

К Олимпиаде нужно произвести 5 тысяч медалей. Организаторы пообещали, что все они будут сделаны из переработанных металлов. Прямо на 100 процентов.

Чтобы получить необходимое количество металлов, местные власти объявили сбор старых смартфонов и ноутбуков. Для телефонов и небольших электронных девайсов по всей стране установили специальные боксы, в которых можно оставить свой гаджет. За год было собрано 3,2 миллиона смартфонов.

В одном ноутбуке содержится 0,3 грамма золота, 0,84 грамма серебра и 81,6 грамма бронзы. Главным металлом для золотых медалей является серебро.

Всего для производства необходимо: 10 килограммов золота, 1230 килограммов серебра и 736 килограммов бронзы.

«Умные» общественные туалеты

Япония известна своими технологичные туалетами. Унитазы с кнопочками, со встроенными функциями подогрева сиденья и биде (даже можно регулировать напор воды). Но общественные туалеты в популярных туристических местах представляют собой обычную дырку в полу, то есть без унитаза. В Японии считают, что некоторые болельщики из Европы просто не поймут, как таким туалетом пользоваться. При этом любящая чистоту нация не хочет, чтобы ее обвинили в антисанитарии.

Поэтому к Играм было решено модернизировать тысячи общественных туалетов в Токио, установив «умные» унитазы. Чтобы туристы поняли, как ими пользоваться, на кнопках появятся английская инструкция, а не только японские иероглифы.

Власти считают, что болельщики должны получить полный комфорт во время Олимпиады.

Фото: Matt Roberts / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Chris McGrath / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com