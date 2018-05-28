А на левой груди - профиль Ленина. Татуировки в спорте

Олимпийский девиз на правильном месте.
Стрелец Павлюченко.
При других обстоятельствах такое тату недоступно для взгляда.
Львиная сущость Марко Матерацци.
Когда сам устал, а наколка – нет.
«Раскрас», который заставил Поветкина задуматься.
В человеке все должно быть прекрасно - и лицо, и улыбка, и тату.
Больно, зато красиво!
Для тех, кто не уважает высокие носки.
Падение Ордена Нательной Живописи.
«Приходите в мой дом».
Расписной локоток.
V – значит вендетта. Я – значит ягодица.
Плывешь себе спокойно, а тут такое!
Олимпийские обнимашки.
Ходим мы по краю видимости.
Красивые дети в красивом мире.
Конкурс талантов «Я – Звезда».
Серебряная медаль за партак.
Нет «рукавов» – не мужик.
Победа толкиенистов.
Детское сердце.
Что-то из культа Вуду.
В цепких руках Олимпиады.
Фанат Бобби Макферрина.
Набил тату – получи медаль!