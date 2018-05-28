А на левой груди - профиль Ленина. Татуировки в спорте

А на левой груди - профиль Ленина. Татуировки в спорте

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
28 мая 09:35

Олимпийский девиз на правильном месте.

Стрелец Павлюченко. 

При других обстоятельствах такое тату недоступно для взгляда.

Львиная сущость Марко Матерацци. 

Когда сам устал, а наколка – нет.

«Раскрас», который заставил Поветкина задуматься.

В человеке все должно быть прекрасно - и лицо, и улыбка, и тату.

Больно, зато красиво! 

Для тех, кто не уважает высокие носки.

Падение Ордена Нательной Живописи.

«Приходите в мой дом».

Расписной локоток.

V – значит вендетта. Я – значит ягодица.

Плывешь себе спокойно, а тут такое!

Олимпийские обнимашки.

Ходим мы по краю видимости.

Красивые дети в красивом мире.

Конкурс талантов «Я – Звезда».

Серебряная медаль за партак.

Нет «рукавов» – не мужик.

Победа толкиенистов.

Детское сердце.

Что-то из культа Вуду.

В цепких руках Олимпиады.

Фанат Бобби Макферрина.

Набил тату – получи медаль!

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