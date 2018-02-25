«Зарплата игрока сборной Германии – 150 тысяч евро в год». Кто чуть не отобрал золото у Олега Знарка?

О том, что такое немецкий хоккей, встреча с которым едва не закончилась для Олега Знарка потерей золотых медалей, корреспондент «Матч ТВ» Александр Лютиков поговорил с олимпийским чемпионом 1992 года Андреем Трефиловым, который сейчас живет в Германии и работает хоккейным агентом.

«Немецкая лига – я бы не сказал, что она сильная, – говорит Трефилов. – Она стабильная. Здесь есть система. Уровень Германии – это средние и, возможно, даже лучшие команды АХЛ.

На матчах немецкой лиги постоянные аншлаги. На каждой игре полные стадионы, в Кельне вообще по 20 тысяч зрителей собирается (вместимость ледовой арены в Кельне – 18 500 зрителей. – «Матч ТВ»). Самые дешевые билеты – на стоячие места, по 8-10 евро.

Зарплатная ведомость самых скромных команд лиги – от 2,2 млн евро. У лидеров – таких, как Мюнхен, Берлин, Мангейм, – 10-12 млн евро.

Годовая зарплата игрока уровня сборной Германии – около 150 тысяч евро на руки. Плюс оплачивают квартиру и машину на время игры за клуб. Здесь очень большие налоги. В контракте записано, допустим, 300 тысяч евро, а после вычета всех налогов получается 120-130 тысяч.

На сезон можно заявить 11 легионеров. 9 могут играть в конкретном матче.

Когда я играл, можно было заявлять до 16 легионеров. Поэтому здесь в хоккее прижился североамериканский менталитет: отрабатывать каждую смену на 100 процентов до последней секунды игры. И так везде, все играют по одной системе – и во второй лиге, и в юношеской, и в детской.

В последние пять-семь лет в Германии очень профессиональное отношение. Появилась прекрасная академия в Зальцбурге, где собраны самые талантливые молодые игроки – в основном, немецкие и австрийские (футбольно-хоккейная академия в Зальцбурге создана в 2014 году компанией «Ред Булл», которая владеет немецким хоккейным клубом «Мюнхен». – «Матч ТВ»). Там просто отличные условия для роста игроков».

Пять фактов о сборной Германии

Кто играл

Заявка Германии на Олимпиаду состояла целиком из хоккеистов немецкой лиги. В сборную вошли представители семи клубов. Наибольшее представительство у «Мюнхена» – семь игроков.

Опыт выступления в НХЛ есть у четырех хоккеистов: Кристиан Эрхофф отыграл 12 сезонов в НХЛ, Марцел Гоч – 10 сезонов, Дэвид Вольф – 4 матча, Тимо Пилмайер – 1 матч.

В КХЛ из всей сборной Германии играл только один хоккеист – Феликс Шютц, бывший нападающий «Адмирала», «Авангарда», рижского «Динамо» и «Торпедо». В 2016-м Шютц ждал нового предложения из КХЛ, но не получил его.

Кто тренировал

Марко Штурм – легенда немецкого хоккея. Семь с половиной сезонов провел в «Сан-Хосе», четыре с половиной – в «Бостоне», в 2010–2012 годах сыграл сразу за четыре клуба («Лос Анджелес», «Вашингтон», «Ванкувер» и «Флорида») – и завершил карьеру в НХЛ. В 2015-м Штурма назначили главным тренером сборной Германии.

Как играли на Олимпиаде-2018

В группе немцы проиграли два матча из трех: финнам – 2:5, шведам – 0:1. Выиграли только у норвежцев по буллитам (2:1 Б). В четвертьфинал пробились через квалификационный матч со швейцарцами (2:1).

А дальше начались чудеса: Германия обыграла в четвертьфинале Швецию, а в полуфинале Канаду – с одинаковым счетом 4:3.

Кто забросил три шайбы в ворота сборной ОАР

22-летний Доминик Кагун из «Мюнхена» (12+28 в 41 матче), 30-летний Феликс Шютц из «Кельнера» (18+26 в 48 матчах) и 22-летний Йонас Мюллер из берлинского «Айсбарена» (3+4 в 48 матчах в регулярном чемпионате немецкой лиги).

Чего Германия добивались в хоккее раньше

В 2010 году на домашнем турнире немцам удалось лучшее выступление на чемпионатах мира за 57 лет: четвертое место. После этого Германия трижды играла в плей-офф – и трижды проигрывала в четвертьфинале: в 2011 году от Швеции (2:5), в 2016-м от России (1:4), в 2017-м от Канады (1:2).

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Хоккей. Мужчины. Финал

Олимпийские атлеты из России – Германия – 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Войнов, 19:59. Гусев, 53:21, 59:04 (мен.). Капризов, 69:40 (бол.) – Шютц, 29:32. Кахун, 53:31. Мюллер, 56:44.

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