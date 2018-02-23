Олимпийский фотовзгляд. День четырнадцатый. Медведева, Загитова и парни Знарка

Со льда - в тепло. Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева.

Кармен и Анна Каренина.

Воздушная Загитова.

Ценители прекрасного.

«Это медаль!»

«Да не просто медаль, а золото!»

Улыбка на миллион.

Нога-оружие.

Ценители искусства.

Евгения Медведева: «Плакать начала еще до завершения программы».

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе.

Важно не только красиво взобраться на пьедестал, но и с него слезть.

Сила флага.

Хоккей. Болельщики. Чехия – ОАР.

Капризов. Один против всех.

Несломимый Сергей Широков.

Ярость Капризова.

Нежданчик от Калинина.

Иван Телегин во всей красе.

Слово Знарка.

Егор Яковлев, Илья Каблуков, Николай Прохоркин, Александр Барабанов (слева направо) и Харийс Витолиньш (вторым рядом).