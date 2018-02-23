Олимпийский фотовзгляд. День четырнадцатый. Медведева, Загитова и парни Знарка

Со льда - в тепло. Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева.
Кармен и Анна Каренина.
Воздушная Загитова.
Ценители прекрасного.
«Это медаль!»
«Да не просто медаль, а золото!»
Улыбка на миллион.
Нога-оружие.
Ценители искусства.
Евгения Медведева: «Плакать начала еще до завершения программы».
Евгения Медведева и Этери Тутберидзе.
Важно не только красиво взобраться на пьедестал, но и с него слезть.
Сила флага.
Хоккей. Болельщики. Чехия – ОАР.
Капризов. Один против всех.
Несломимый Сергей Широков.
Ярость Капризова.
Нежданчик от Калинина.
Иван Телегин во всей красе.
Слово Знарка.
Егор Яковлев, Илья Каблуков, Николай Прохоркин, Александр Барабанов (слева направо) и Харийс Витолиньш (вторым рядом).