Олимпийский фотовзгляд. День четырнадцатый. Медведева, Загитова и парни Знарка

Олимпийский фотовзгляд. День четырнадцатый. Медведева, Загитова и парни Знарка

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
23 февраля 17:39

Со льда - в тепло. Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева.

Кармен и Анна Каренина.

Воздушная Загитова.

Ценители прекрасного.

«Это медаль!»

«Да не просто медаль, а золото!»

Улыбка на миллион.

Нога-оружие.

Ценители искусства.

Евгения Медведева: «Плакать начала еще до завершения программы».

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе.

Важно не только красиво взобраться на пьедестал, но и с него слезть.

Сила флага.

Хоккей. Болельщики. Чехия – ОАР.

Капризов. Один против всех.

Несломимый Сергей Широков.

Ярость Капризова.

Нежданчик от Калинина.

Иван Телегин во всей красе.

Слово Знарка.

Егор Яковлев, Илья Каблуков, Николай Прохоркин, Александр Барабанов (слева направо) и Харийс Витолиньш (вторым рядом).

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.