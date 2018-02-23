Евгения Медведева: «Люди, помогавшие восстановиться от травмы, вложили в меня всю душу»

Серебряная медалистка Олимпиады после выступления много шутила, была весела и позитивна. Так бывает с людьми, достигшими многого — но не всего, чего они могли достигнуть. Впрочем, Медведева ни разу не раскрылась, если в ней вообще было чему раскрываться. В образе успешной и радостной обладательницы высокой награды она осталась до самого конца общения с прессой.

– Как-то вам удается быть такой сильной физически и психологически?

– В первую очередь это результат тренировок. Но есть еще много людей, благодаря которым я сижу здесь. Очень многие были задействованы, чтобы я восстановилась после травмы. Они вложили в меня всю свою душу. Помогли обрести ту уверенность, без которой невозможно показать свой максимум.

– В ваших программах все в порядке с артистизмом. Но в техническом плане вы немного недобрали в короткой программе. Что нужно сделать, чтобы улучшить этот компонент?

– Вы правы, чуть побольше баллов за технику мне не помешало бы. Но если знаешь об этом, уже хорошо. Значит, есть над чем работать. И я буду работать.

– Чем ваше поколение молодых российских спортсменов отличается от предыдущего?

– Сложный вопрос. У нас сейчас растет следующее поколение, которое тоже отличается от нашего. Иной раз за ними не поспеваешь, зайти на двойной четверной, скажем, не так-то и просто в сравнении с ними. И так всегда, из поколения в поколение. Мы неизбежно будем друг от друга отличаться, но чем – пусть сравнивают другие. А я скажу то, что мне говорили родители. «Да, ты занимаешься фигурным катанием, но любое другое занятие тоже сложно. Надо любить свое дело и отдаваться ему без остатка».

– Почему вы заплакали в конце выступления? От облегчения, разочарования, счастья?

– Не могу определить эмоций в тот момент, но ничто из перечисленного вами не совпадает. Просто чаша переполнилась, эмоции выплеснулись, и я пришла в норму. Хотя плакать начала, кажется, еще до окончания проката, после последнего двойного акселя. А до выступления, что интересно, не волновалась вообще. Выходила в полном спокойствии, думая только о своем прокате. И у меня получилось.

– Глядя на Каролину Костнер, верите ли вы, что сможете соревноваться в 31 год?

– Меня вдохновляют очень много людей и вещей. Иной раз на улице что-то увидишь – и получаешь мотивацию. Каролина – один из таких стимулов. Я не представляю, как человек держит себя в такой форме. Бывает, опускаются руки, но ты думаешь: если Каролина может, смогу и я. Берешь себя в руки и тоже идешь работать.

– Как думаете, это вы своим выступлением перед Играми убедили МОК, что нужно допустить команду российских атлетов в Пхенчхан?

– Не важно, какие обстоятельства предшествовали Играм. Все здесь знают, кто мы и откуда. Зрители на трибунах сегодня это доказали.

– Что вам сказала тренер после того, как стало ясно, что вы вторая?

– Мы полезно общаемся с тренером по многим вопросам, но что именно было сказано в этот раз, хочу оставить при себе.

– Что в дальнейших планах?

– Готовиться к чемпионату мира. Все идет по плану, спортивная жизнь долгая, я хочу продлить ее насколько это возможно и не собираюсь ничего менять.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня