Олимпийский фотовзгляд. День тринадцатый. Болельщики

Хоккей, матч ОАР - Словения, наши трибуны готовы.
А это девушка с матча ОАР - США, и нетрудно понять, за какую команду она болеет.
Дед Мороз тоже здесь.
Взвод северокорейских фанатов дисциплинированно поддерживает своих на соревнованиях по шорт-треку.
Канада, вперед!
Эта матрешка кажется довольно кровожадной.
Дети болеют искренне и без злобы.
Голландцы. Конькобежный спорт. Оранжевый цвет.
Кажется, это кальмары. Или осьминоги.
Норвежские летние наряды не лучшим образом подходят для корейской зимы, поэтому девушкам пришлось утеплиться.
ОАР - США. Норка, Диор, все серьезно.
А вот тут наоборот, все несерьезно.
И тут тоже несерьезно.
Шорт-трек для хозяев игр был основным видом и на него пришли не просто посмотреть, а за медалями.
Болельщикам триколор не запрещен.
Классический немецкий болельщик на смешанной биатлонной эстафете.
Даже несмотря на запрет символики у спортсменов, по трибунам можно понять, кто играет в данный момент.