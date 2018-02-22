Олимпийский фотовзгляд. День тринадцатый. Болельщики

Олимпийский фотовзгляд. День тринадцатый. Болельщики

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
22 февраля 21:58

Хоккей, матч ОАР - Словения, наши трибуны готовы.

А это девушка с матча ОАР - США, и нетрудно понять, за какую команду она болеет.

Дед Мороз тоже здесь.

Взвод северокорейских фанатов дисциплинированно поддерживает своих на соревнованиях по шорт-треку.

Канада, вперед!

Эта матрешка кажется довольно кровожадной.

Дети болеют искренне и без злобы.

Голландцы. Конькобежный спорт. Оранжевый цвет.

Кажется, это кальмары. Или осьминоги.

Норвежские летние наряды не лучшим образом подходят для корейской зимы, поэтому девушкам пришлось утеплиться.

ОАР - США. Норка, Диор, все серьезно.

А вот тут наоборот, все несерьезно.

И тут тоже несерьезно.

Шорт-трек для хозяев игр был основным видом и на него пришли не просто посмотреть, а за медалями.

Болельщикам триколор не запрещен.

Классический немецкий болельщик на смешанной биатлонной эстафете.

Даже несмотря на запрет символики у спортсменов, по трибунам можно понять, кто играет в данный момент.

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