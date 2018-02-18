Олимпийский фотовзгляд. День девятый. «Бронзовый» фристайл и опасные лыжи

Олимпийский фотовзгляд. День девятый. «Бронзовый» фристайл и опасные лыжи

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
18 февраля 20:09

Михаил Назаров парит над олимпийской символикой.

Скорость, от которой голубеет в глазах. Марсель Хиршер – двукратный олимпийский чемпион.

Это гигантский слалом, детка!

Кто не в красном – против нас!

«Спасаясь от снежной лавины».

Вот как подкатывают лыжники. Падение австралийца Гарри Лейдлоула.

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов в мужской эстафете. 

Андрей Ларьков в пылу борьбы.

Алексей Червоткин в гордом одиночестве.

Денис Спицов на вираже.

Алексей Червоткин: «Мне было очень плохо. Работал как мог».

Елена Вяльбе готовит фотоотчет.

 Денис Спицов финиширует. 

Талисман Игр удобно устроился на груди Адриена Бакшайдера.

Полет Ильи Бурова.

Оливье Рошон в невесомости.

Цзя Цзуньян, Александр Абраменко и Илья Буров (слева направо) — призеры соревнований по акробатике.

 

 

Александр Понгильский обнимает Илью Бурова.

Илья Буров – обладатель бронзовой медали в акробатике.

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