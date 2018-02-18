Олимпийский фотовзгляд. День девятый. «Бронзовый» фристайл и опасные лыжи

Михаил Назаров парит над олимпийской символикой.
Скорость, от которой голубеет в глазах. Марсель Хиршер – двукратный олимпийский чемпион.
Это гигантский слалом, детка!
Кто не в красном – против нас!
«Спасаясь от снежной лавины».
Вот как подкатывают лыжники. Падение австралийца Гарри Лейдлоула.
Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов в мужской эстафете.
Андрей Ларьков в пылу борьбы.
Алексей Червоткин в гордом одиночестве.
Денис Спицов на вираже.
Алексей Червоткин: «Мне было очень плохо. Работал как мог».
Елена Вяльбе готовит фотоотчет.
Денис Спицов финиширует.
Талисман Игр удобно устроился на груди Адриена Бакшайдера.
Полет Ильи Бурова.
Оливье Рошон в невесомости.
Цзя Цзуньян, Александр Абраменко и Илья Буров (слева направо) — призеры соревнований по акробатике.
Александр Понгильский обнимает Илью Бурова.
Илья Буров – обладатель бронзовой медали в акробатике.