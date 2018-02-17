Эстафета у лыжников, мужская акробатика и забег Голиковой. Что смотреть в воскресенье

В воскресенье, 18 февраля, на Олимпиаде в Корее будут разыграны 5 комплектов наград. За медали поборются представители горнолыжного спорта, биатлона, лыжных гонок, фристайла и конькобежного спорта.

Главное – лыжные гонки

Эта Олимпиада уже приучила нас к медалям лыжников. На старт мужской эстафеты в составе нашей команды выйдут Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Днем ранее, 17 февраля, бронзу завоевала наша женская сборная, а личные третьи места Большунова и Спицова обозначают уровень мужской. Но есть и за что тревожиться. Во-первых, норвежцы и шведы, как обычно, сильны. В-вторых, недавние проблемы со здоровьем у Большунова и Червоткина, у которых выпало из подготовки по две недели. Забойщик Ларьков был лишь двадцатым в разделке свободным ходом. Наконец, Червоткин на Играх пока еще не выступал, эстафета будет для него первым стартом.

09:05 Лыжный спорт. Мужчины. Эстафета 4×10 км. («Матч! Арена»)

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Фристайл

В мужской воздушной аробатике от России были заявлены четыре спортсмена: братья Максим и Илья Буровы, Павел Кротов и Станислав Никитин. Увы, Максим Буров, который возглавляет общий зачет Кубка мира в этой дисциплине, сегодня в квалификации не сумел отобраться в число 12 финалистов. Как и еще один наш спортсмен - Никитин. Зато продолжат выступления Илья Буров и Кротов. Будем болеть за них, тем более в финал не прошел главный фаворит – Антон Кушнир. Как видите, прогнозы в таком форсмажорном виде, как воздушная акробатика, – гиблое дело. Главное – чтобы двое наших финалистов выполнили свои программы максимально успешно. Тогда у них появятся неплохие шансы на пьедестал.

13:55 Фристайл. Мужчины. Акробатика. («Матч! Игра»)

Конькобежный спорт

Нашу страну на самой короткой дистанции женского спринта, пяти сотнях метров, представит только одна спортсменка, москвичка Ангелина Голикова. Ее олимпийский дебют состоялся четыре года назад на Олимпиаде в Сочи, но тогда о медальных шансах речи не шло. Сейчас – другое дело. В этом сезоне Голикова несколько раз поднималась на подиум этапов Кубка мира, стала обладательницей мирового рекорда в женском командном спринте в составе сборной России и чемпионкой Европы в этой дисциплине. На нынешних Играх Ангелина уже бежала непрофильную для себя дистанцию 1000 метров, где оказалась далеко от призовых мест, но тот забег, мы надеемся, позволит россиянке сбросить напряжение олимпийского турнира и подойти к своей коронной «пятисотке» в наилучших кондициях. Основной фавориткой забегов является японка Нао Кодайра, а вот за вторую и третью ступеньки развернется ожесточенная борьба.

14:55 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. («Матч! Наш Спорт»)

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Биатлон

Мужской масс-старт наши не бегут. Самое время начать болеть за Тимофея Лапшина, как за своего, тем более он неоднократно заявлял, что, несмотря на смену спортивного гражданства, Россия всегда в его сердце. У Тимофея был сложный сезон, летом новый кореец получил травму колена и долго после нее восстанавливался. Постепенно форма возвращалась, но пока что лучшее место на этих Играх - 16-е в спринте. Лапшин в интервью признавался, что травма сделала сложным прохождение длинных дистанций, однако в горячем масс-старте, надеемся, это не станет проблемой. Ну а лидеры все те же - космические Фуркад и Бе-ладший. Что сумеет показать швед Самуэльссон, как пройдет Фак и продлит ли свою удачу Пфайфер - узнаем уже завтра.

14:05 Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км. («Матч! Арена»)

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; РИА Новости/Владимир Астапкович; РИА Новости/Алексей Филиппов