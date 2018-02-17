Что за американцы приехали в Пхенчхан?

Команда, которая больше всех пострадала от неучастия игроков НХЛ.

Американская мужская хоккейная команда находится в еще более сложном положении, чем Канада. Отказ НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду вынудил США собирать хоккеистов со всех остальных лиг мира. Но если у канадцев в Европе много неплохих игроков, то у США с этим чуть сложнее. Им пришлось вспомнить XX век, когда их команда была представлена студентами, и пригласить нескольких участников NCAA. Только в этот раз не в таком количестве.

Состав сборной США:

Вратари: Райан Заполски («Йокерит», КХЛ), Брэндон Максвелл («Млада-Болеслав», Чехия), Дэвид Леджио («Мюнхен», Германия);

Защитники: Чэд Биллинс («Линчепинг», Швеция), Джонатон Блум («Сочи», КХЛ), Уилл Борген (команда Университета Сент-Клауда, NCAA), Мэтт Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гундерсон («Брюнес», Швеция), Бобби Сангвинетти («Лугано», Швейцария), Ноа Уэлч («Векше Лейкерс», Швеция), Джеймс Висневски («Кассель Хаскис», Германия);

Нападающие: Крис Бурк («Херши Беарс», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки Эдмиралс», АХЛ), Райан Донато (команда Гарвардского Университета, NCAA), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (команда Бостонского Университета, NCAA), Чэд Коларик («Адлер Мангейм», Германия), Брок Литтл («Давос», Швейцария), Джон Маккарти («Сан-Хосе», АХЛ), Брайан О’Нил («Йокерит», КХЛ), Гаррет Роу («Цуг», Швейцария), Марк Аркобелло («Берн», Швейцария), Трой Терри (команда Денверского университета, NCAA), Райан Стоа («Спартак», КХЛ), Джим Слэйтер («Фрибур-Готтерон», Швейцария).

Вратарская бригада обошлась без студентов. Основной голкипер американцев - Райан Заполски из «Йокерита». Он никогда не играл ни в НХЛ, ни даже в АХЛ, но сейчас очень неплохо проявляет себя в составе «джокеров». В 38 матчах у него 93,2% отраженных бросков, и благодаря его дуэту с Карри Рамо финский клуб расположился в Западной конференции сразу после СКА и ЦСКА. Конечно, это не Джонатан Квик, но хочется верить, что он по крайней мере не будет двигать ворота.

Помимо Заполски, КХЛ представлена еще четырьмя игроками. Один из лидеров обороны - одноклубник Заполски Мэтт Гилрой, у которого в этом сезоне 7+20 и показатель полезности «+17». Поможет ему сочинец Джонатон Блум: до финансовых проблем «Адмирала» на протяжении трех сезонов он цементировал оборону дальневосточной команды. Как и Гилрой, Бобби Сангвинетти тоже играл в подмосковном «Атланте», но они разминулись ровно на сезон. У Сангвинетти в России игра не пошла, и он улетел в АХЛ. Студент в оборонительной линии всего один: лучший защитник Университета Сент-Клауда Уилл Борген. Американская оборона представлена крепкими игроками, но назвать ее непроходимой нельзя.

Единственный звездный игрок сборной США – это Брайан Джионта. Обладатель Кубка Стэнли-2003, еще в прошлом сезоне выступавший в роли капитана «Баффало», был отправлен в «Рочестер Американс», фарм «клинков» в АХЛ. Там он провел всего одну игру, после чего ушел из системы «Баффало» и сейчас ни за один клуб не заявлен. Тем не менее дефицит доступных хороших игроков вынудил главного тренера американцев Тони Грэнато обратить внимание на 39-летнего нападающего. Джионта будет мозговым центром команды и авторитетом для молодежи – в данной ситуации функция едва ли не ключевая.

Среди нападающих можно выделить также одного из лидеров «Спартака» Райана Стоа и экс-игрока «Авангарда» Чада Коларика – у него сейчас в немецком «Адлер Маннгейм» 22+22. Скорости американским атакам добавят три студента: Райан Донато, Джордан Гринуэй и Трой Терри. Кстати, именно Терри стал автором трех шайб в той обидной серии буллитов полуфинала МЧМ-2017 против России, а также победного буллита в финале с Канадой.

Олимпийскую сборную США не сравнить с командами, бравшими серебро в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. И даже сравнение с командой студентов Херба Брукса, сотворившей в Лейк-Плэсиде знаменитое «Чудо на льду», не очень уместно. Здесь всего четыре студента, и у нынешней сборной не было тренировок и матчей за полгода до Олимпиады. Кроме того, команду подкосила внезапная смерть ее генерального менеджера Джима Юханссона в конце января.

Объективный потолок этой американцев – четвертьфинал. Если добьются большего, это будет уже второе Чудо на льду. Но и такое исключать не стоит: пятые составы сборных США не раз доказывали, что при хорошей химии и правильном настрое способны на многое.

В стартовом матче со Словенией американцы неожиданно уступили в овертайме, но затем обыграли Словакию. Так что перед последним туром они могут занять любое место в группе кроме последнего.

Фото: Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru