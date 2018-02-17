Лыжник из Армении Микаел Микаелян: «В Пхенчхане мой брат боролся бы за топ-10»

«Армянский лыжник» для многих звучит примерно так же, как «монгольский мореход» или «гренландский садовник». Но на самом деле армянские лыжники есть. И даже выступают на Олимпиаде.

Армению в Пхенчхане представляют три участника: горнолыжник Ашот Карапетян, лыжники Катя Галстян и Микаел Микелян, который был знаменосцем своей немногочисленной команды на церемонии открытия. В 18 лет. В квалификации спринта Микаел занял 72 место, в гонке на 15 километров — 83-е, немного отстав от грека, но опередив пару украинцев и, кстати, монгола. После финиша юный армянский гонщик ответил на вопросы корреспондента «Матч ТВ».

- Довольны выступлением?

- Честно говоря, не очень. Ждал большего.

- Как это вдруг — армянин и лыжи? Что вас привело в этот спорт?

- Возможно, вы не знаете, но вся моя семья — лыжники. Мама была знаменосцем армянской сборной в Нагано (Алла Микаелян-Капчикаева - серебряный и бронзовый призер чемпионатов СССР, шестикратная чемпионка молодежных первенств Союза среди молодежи. - «Матч ТВ»). Брат нес армянский флаг на церемонии открытия в Сочи. Он тоже лыжник, не раз попадал на чемпионатах мира в «тридцатку» (25-летний Сергей Микаелян — бронзовый призер Универсиады-2017. - «Матч ТВ»). Наш отец — тренер, многократный чемпион Армении. Я пошел по стопам родителей.

- Почему ваш брат сейчас не в Пхенчхане?

- Заболел. Травма колена. Иначе точно был бы здесь и боролся, думаю, за десятку лучших.

- За десятку?! Но он тогда и знаменосцем был бы, наверное.

- Возможно. Или дал бы флаг мне, как младшему брату. Все-таки с учетом Нагано и Сочи у нас уже династия знаменосцев получается.

- Но ее лыжные корни все-таки не совсем армянские, верно? Вы ведь на Алтае родились?

- Мама и брат там, в Горно-Алтайске, а я уже в Армении, после того как родители переехали.

- Где вы тренируетесь обычно?

- У нас дома, в горах, на высоте 2000 метров. Это ближе к Грузии, Ашоцк знаете?

- Западнее Гюмри?

- Да-да, очень хорошо знаете. Вот там и тренируемся. И еще два раза в год выезжаем за сборы. В основном в Эстонию, в Отепя. Там равнина, работаем, потому что нужен перепад высот, а потом назад, в горы.

- У вас спонсор есть?

- Был. Француз, Патрик Лорен, он нам очень помогал. Но теперь, к сожалению, спонсора нет, находимся на бюджете федерации.

- Какие планы на оставшиеся гонки?

- Уже никаких, 15 километров были последней дистанцией здесь. Честно говоря, я не готовился к Олимпиаде. Главным турниром для меня был юниорский чемпионат мира, который закончился в Швейцарии две недели назад. Вот к нему была усердная подготовка. А сюда приехал просто чтобы пробежаться.

- На Олимпиаде — чтобы пробежаться?

- И представить свою страну, конечно!

- Как выступили на юниорском чемпионате мира?

- На «десятке» стал 33-м, в скиатлоне — 23-м.

- Ну, раз Олимпиада для вас закончилась, теперь, наверное, Корею изучите поближе?

- Немножко посмотрю, но главное — буду напряженно тренироваться, чтобы в следующем году выступить на юниорском чемпионате мира еще лучше.

- Когда домой?

- 27-го.

- И до этого времени — только тренироваться? А как же Сеул, Каннын? Есть в Корее, кстати, армянская диаспора?

- Точно не знаю, не слышал.

- Вы узнайте, потому что нет такой страны, где бы не было армянской диаспоры.

- Это верно, надо будет узнать.Но тренироваться все равно буду. Хочу профессионально расти.

Фото: Sputnik / Asatur Yesayants