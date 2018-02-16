Наши против США в хоккее, километр Елистратова и эстафета лыжниц. Что смотреть в субботу

В субботу, 17 февраля, на Олимпиаде в Корее будут разыграны 9 комплектов наград. За медали поборются представители горнолыжного спорта, биатлона, фигурного катания, лыжных гонок, шорт-трека, фристайла, скелетона и прыжков с трамплина.

Главное – шорт-трек

Два комплекта медалей разыграют в субботу шорт-трекисты: мужчина на дистанции на 1000 метров, женщины – на 1500. Фаворитами в обеих дисциплинах являются корейцы. Но российским любителям спорта есть за кого поболеть. В первую очередь за Семена Елистратова. Он был первым из наших спортсменов, кто завоевал медаль на этих Играх: бронзу на 1500 метров. На километровой дистанции Семен тоже чувствует себя комфортно. В 2016-м на этапе Кубка мира в Дрездене он устанавливал в этой дисциплине мировой рекорд. Елистратов стартует в третьем четвертьфинале, который начнется в районе 13:45 по Москве.

На 1500 метров у женщин болеем за Софью Просвирнову. Она была пятой на 500-метровке три дня назад. Полуторка не является ее коронной дистанции, но корейский лед может принести неожиданности. 20-летняя россиянка выступит в шестом квалификационном забеге. Также в третьем забеге на старт выйдет Екатерина Ефременкова. Квалификация у девушек начнется в 13:00. Финалы запланированы на 15:05.

12:55 1000 м. Мужчины. 1500 м. Женщины («Матч! Игра»)

Обязательно к просмотру

Хоккей

Заключительный матч группового этапа наши хоккеисты проведут против сборной США. Несмотря на поражение в стартовой встрече против словаков (2:3), команда Олега Знарка еще может занять первое место в своем квартете. Оно дает право напрямую квалифицироваться в четвертьфинал. Также первый раунд плей-офф пропустит лучшая из трех команд, занявших вторые места в группах. Правда, команде из России последнее вряд ли светит. Потому что победа над американцами, скорее всего, означает первое место. А поражение почти наверняка отправит нас на третью строчку.

В женском хоккее формат турнира другой. Наши девушки заняли последнее место в группе А, где играли против Канады, США и Финляндии, пропустив от каждой сборной по 5 шайб и забросив за три матча лишь одну - финкам. Теперь российским хоккеисткам играть в четвертьфинале против победителя группы B – Швейцарии. Лучшая сборная в этом противостоянии выйдет на Канаду.

06:00 ОАР – Швейцария. 1/4 финала. Женщины («Матч! Игра»)

15:00 ОАР – США. Групповой этап. Мужчины («Матч! Арена»)

Лыжные гонки

В женской эстафете у нас подобрался мощный и молодой состав. Хотя по поводу мощности перед началом Олимпиады мы немного сомневались. Фавориты все те же: Норвегия, Швеция, Финляндия. Но кого-то из этой тройки россиянки способны потеснить на пьедестале. Первый этап побежит Наталья Непряева, затем в гонку уйдет бронзовый призер Олимпиады Юлия Белорукова, третий и четвертый этапы у Анастасии Седовой и Анны Нечаевской соответственно.

12:20 Эстафета 4х5. Женщины («Матч! Арена»)

Фигурное катание

Дмитрий Алиев на последнем чемпионате России был третьим и вообще мог не попасть на Олимпиаду, ведь лицензий в мужском одиночном катании у нашей команды всего две. Однако 18-летний фигурист блестяще выступил на чемпионате Европы, уступив только испанцу Хавьеру Фернандесу, и сейчас после короткой программы на своих дебютных Играх идет пятым. Впереди него все звезды последних лет: Юдзуру Ханю и Шома Уно из Японии, испанец Фернандес и китаец Боян Цзинь. Перекатать их в произвольной программе Алиеву будет сложно. Но олимпийский турнир в фигурном катании богат на драмы.

Восьмое место в короткой программе занял Михаил Коляда. Он начнет свой прокат в произвольной программе под 16-м номером, Алиев выйдет на лед 19-м.

03:55 Произвольная программа. Мужчины («Матч! Арена»)

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Биатлон

Завершается розыгрыш личных олимпийских наград в биатлоне. Остались только масс-старты у мужчин и женщин, дальше – командные эстафеты. В субботу за медали поспорят девушки. От нашей сборной в состав участниц попала одна спортсменка (из двух) – Татьяна Акимова. До медали россиянка вряд ли добежит. В олимпийском спринте она была 20-й, в пасьюте – 31-й, в индивидуалке – 15-й.

Поболеем за родную сестру Антона Шипулина – Анастасию Кузьмину, выступающую за Словакию. Она завоевала на Играх в Пхенчхане две серебряных награды. Несмотря на успехи, Кузьмина заявила, что это ее последняя Олимпиада.

14:05 Масс-старт. Женщины («Матч! Арена»)

Керлинг

Наша команда проиграла в женском турнире два матча из трех. Шансы на выход в плей-офф еще есть, но россиянкам очень нужны победы. В полуфинал выйдут четыре сборные из десяти. В субботу команда Моисеевой проведет два матча: против сборных США и Японии. Американки сейчас делят пятую строчку с нашими керлингистками, а японки идут в лидерах, не проиграв на турнире ни одной встречи.

03:00 ОАР – США. Женщины («Матч! Игра»)

15:35 ОАР – Япония. Женщины («Матч! Игра»)

Фристайл

В субботу состоятся соревнования в женском слоупстайле. В борьбу за медали попробуют вмешаться две российские фристайлистки: Лана Прусакова и Анастасия Таталина. У Прусаковой в коллекции уже есть золото Олимпиады в этой дисциплине, правда юношеской. Она была первой на зимних играх в Лиллехаммере в 2016 году. В текущем розыгрыше Кубка мира выше идет Таталина – 6-е место в слоупстайле, у Прусаковой – 11-е.

06:55 Слоупстайл. Женщины («Матч! Наш спорт»)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Филиппов