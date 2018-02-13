Старт мужского хоккейного турнира и короткая программа в парном катании. Что смотреть в среду

14 февраля на Олимпиаде в Корее будет разыграно шесть комплектов наград.

За медали поспорят представители горнолыжного спорта, биатлона, конькобежного спорта, сноуборда, лыжного двоеборья и санного спорта. Сноубордист Никита Автанеев не смог пробиться в финал по хафпайпу. В остальных медальных дисциплинах дня будет участвовать хотя бы один спортсмен из России.

Главное – хоккей

Этого ждали многие российские болельщики. Наконец-то в Пхенчхане стартует хоккейный турнир у мужчин. Побед на Олимпиадах у наших хоккеистов не было с 1992 года. Тогда, после развала СССР, мы тоже выступали под нейтральным флагом.

После отказа НХЛ отпускать на Игры своих игроков российская команда стала главным претендентом на золото. Такого количества ярких личностей нет ни у кого. Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вячеслав Войнов – все были звездами в Национальной хоккейной лиге, а сейчас выступают в КХЛ. Начинают турнир российские хоккеисты матчем против сборной Словакии. Также на групповом этапе наша сборная сыграет со Словенией и США.

15:00 ОАР – Словакия. Мужчины («Матч! Игра»)

Обязательно к просмотру

Фигурное катание

После серебра в командном турнире российские фигуристы начинают борьбу в отдельных дисциплинах. Первыми короткую программу покажут спортивные пары. Так как приглашение на Олимпиаду не получила Ксения Столбова, то тренерскому штабу пришлось сделать замену. Третьей парой на Игры отправились Кристина Астахова и Алексей Рогонов. Они только раз участвовали на чемпионате мира – в 2015 году, заняв 10-е место. В короткой программе на Олимпиаде Астахова и Рогонов выйдут на лед под седьмым номером.

Две других российских пары выступали в командном турнире: Владимир Морозов и Евгения Тарасова выиграли короткую программу, Александр Энберт и Наталья Забияко были третьими в произвольной. Оба дуэта попали в последнюю группу. Наибольшие шансы на подиум имеют пара Морозов/Тарасова. Они являются двукратными чемпионами Европы и бронзовыми призерами последнего чемпионата мира.

Выступление в произвольной программе у спортивных пар состоится в четверг, 15 февраля.

03:55 Короткая программа. Пары («Матч! Арена»)

Санный спорт

В среду медали у россиян маловероятны. Наибольшие шансы на подиум имеют разве что наши саночники в соревнованиях двоек. У Александра Денисьева и Владислава Антонова есть в коллекции медали чемпионата мира и Европы и даже серебро Олимпиады в Сочи. Правда, все эти награды они завоевали в эстафете. В двойках российские саночники были пятыми на Играх-2014, а лучший результат на чемпионатах мира в этой дисциплине – шестое место.

Но трасса в Пхенчхане непредсказуема. Вспомнить хотя бы провал трехкратного олимпийского чемпиона Феликса Лоха в четвертой попытке соревнований одиночек. За медаль в двойках также поборются Андрей Богданов и Андрей Медведев. В текущем розыгрыше Кубка мира они занимают 11-е место.

14:15 1 и 2 попытки. Двойки («Матч! Наш спорт»)

Керлинг

Начинается олимпийский турнир по керлингу среди женских команд. Многие ожидали, что нашу сборную здесь представит команда Анны Сидоровой, которая на каждом чемпионате мира за последние четыре года завоевывала медали – три бронзы и серебро в 2017-м. Однако после не самой ровной квалификации на Олимпиаду было решено провести отбор между командами Сидоровой и Моисеевой, который сильнейшие российские керлингистки последних лет проиграли.

У скипа Моисеевой намного меньше международных наград, потому что на главные старты обычно ездила команда Сидоровой. Виктория дважды выигрывала золото Универсиад, а также становилась чемпионкой Европы в 2016 году. В первом матче олимпийского турнира россиянки встретятся со сборной Великобритании.

08:00 ОАР – Великобритания («Матч! Игра»)

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Биатлон

Олимпиада уже принесла несколько неожиданностей в биатлоне. На подиуме побывали чех Крчмар, швед Самуэльссон, француженка Анаи Бескон. Те, кто очень редко попадают в призы ( а Самуэлльсон ранее вообще ни разу не добирался до медалей в личных гонках).

В среду состоится женская индивидуальная гонка. В российский биатлон с каждым днем верится все меньше, но четыре огневых рубежа и непредсказуемый ветер могут преподнести новые сюрпризы. За нашу команду выступят Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

13:55 Индивидуальная гонка. Женщины («Матч! Арена»)

Конькобежный спорт

На Игры-2018 были приглашены только трое российских конькобежца. Два из них – Наталья Воронина и Сергей Трофимов – уже провели по одному олимпийскому старту. В среду наступает черед Ангелины Голиковой. Она выступит на дистанции 1000 метров.

Россиянка стартует в восьмом забеге в паре с канадкой Кайлин Ирвайн. В нынешнем розыгрыша Кубка мира Голикова занимает 15-е место в этой дисциплине. Коронной же дистанцией для нее является 500-метровка. Там у россиянки есть реальные шансы на медаль.

12:55 1000 метров. Женщины («Матч! Игра»)

Горнолыжный спорт

Медали разыграют в женском слаломе. В этой дисциплине нашу команду представит Екатерина Ткаченко. Россиянка только в прошлом сезоне начала выступать на взрослом Кубке мира и пока занимала места в третьем десятке.

У Ткаченко интересная биография: Екатерина родилась в Зимбабве, встала на лыжи в Крылатском, училась в австрийской гимназии. Незадолго до начала Олимпиады «Матч ТВ» пообщался с российской горнолыжницей. Ее интервью читайте здесь.

04:10 Слалом. Женщины («Матч! Наш спорт»)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Нина Зотина, РИА Новости/Алексей Филиппов