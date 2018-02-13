Между ними тает лед. Фотогалерея с бронзовым отблеском

Между ними тает лед. Фотогалерея с бронзовым отблеском

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
13 февраля 19:43

Лучшие кадры, напоминающие, как Анастасия Брызгалова в миксте с Александром Крушельницким помогли нам получить первую в истории керлинга бронзу.

Выход на лед. Все-таки сложно привыкнуть к этой табличке, очень сложно...

Эмоции в керлинге порой сильнее, чем в более динамичном хоккее.

Корейские болельщики наверняка теперь запомнят Анастасию Брызгалову не только как красивую девушку из России.

Настрой изначально был таким: «либо медаль, либо четвертое место и – пустота».

Барабанная дробь...

...И камень уже в дороге.

Шумовая поддержка от наших олимпийцев.

Остановись, мгновение!

Этот камень стал настоящим талисманом для нашей пары.

Что ж ты, милая, смотришь?

Работа щеткой лишь непосвященным кажется делом простым.

«Давай, родимый!..»

В этот вечер порадоваться за керлинг удалось - в отличие от прошлого раза.

Хотя нервы были на пределе.

Расслабиться получилось только тогда, когда все уже было позади.

Первым делом - звонки родным и близким!

Увидимся еще, Пхенчан!

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