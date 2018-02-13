Между ними тает лед. Фотогалерея с бронзовым отблеском

Лучшие кадры, напоминающие, как Анастасия Брызгалова в миксте с Александром Крушельницким помогли нам получить первую в истории керлинга бронзу.
Выход на лед. Все-таки сложно привыкнуть к этой табличке, очень сложно...
Эмоции в керлинге порой сильнее, чем в более динамичном хоккее.
Корейские болельщики наверняка теперь запомнят Анастасию Брызгалову не только как красивую девушку из России.
Настрой изначально был таким: «либо медаль, либо четвертое место и – пустота».
Барабанная дробь...
...И камень уже в дороге.
Шумовая поддержка от наших олимпийцев.
Остановись, мгновение!
Этот камень стал настоящим талисманом для нашей пары.
Что ж ты, милая, смотришь?
Работа щеткой лишь непосвященным кажется делом простым.
«Давай, родимый!..»
В этот вечер порадоваться за керлинг удалось - в отличие от прошлого раза.
Хотя нервы были на пределе.
Расслабиться получилось только тогда, когда все уже было позади.
Первым делом - звонки родным и близким!
Увидимся еще, Пхенчан!