Бронзовый матч в керлинге и лыжный спринт. Что смотреть во вторник

Во вторник, 13 февраля, на Олимпиаде в Корее будет разыграно 8 комплектов наград. За медали поспорят представители горнолыжного спорта, сноуборда, керлинга, лыжных гонок, санного спорта, шорт-трека и конькобежного спорта. Не будет российских спортсменов в финале по хафпайпу среди женщин. В заявках остальных медальных дисциплин есть хотя бы один представитель сборной ОАР.

Главное – лыжные гонки

Во вторник пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. Квалификация начнется в 11:30 по московскому времени, финалы – в 15:25. Выступление российских лыжников в скиатлоне показали, что, несмотря на потери в составе, мы способны бороться за медали: Наталья Непряева была восьмой, Денис Спицов после падения на старте смог финишировать четвертым.

В мужском спринте Спицов не выступит. Зато в гонке примет участие Александр Большунов. На чемпионате мира-2017 россиянин не смог пройти в полуфинал. Но это был его только первый сезон на взрослом уровне. За лето Большунов поднабрался сил и до начала ОИ успел выиграть несколько медалей Кубка мира. Две бронзовые награды он завоевал как раз в спринте. Также за нашу команду выступят Александр Панжинский, Алексей Виценко и Андрей Мельниченко.

В соревнованиях женщин у россиян тоже есть шансы на успех. Например, у Юлии Белоруковой. Нынешний сезон она начинала с бронзы в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии. Помимо Белоруковой на старт выйдут Наталья Непряева и Алиса Жамбалова.

11:25 Спринт. Мужчины и женщины («Матч! Арена»)

Обязательно к просмотру

Керлинг

Россияне могли бы бороться за золото в дабл-миксте. Но последний камень в матче против Швейцарии пошел совсем не туда. В результате наша команда будет рубиться за бронзу против норвежцев. Крушельницкий и Брызгалова уже побеждали скандинавов на групповом этапе. Матч закончился со счетом 4:3. Напомним, что у российского керлинга пока нет ни одной олимпийской медали.

03:05 ОАР – Норвегия. Матч за 3-е место («Матч ТВ»)

Шорт-трек

Представительницы шорт-трека разыграют медали на дистанции 500 метров. На Олимпиаде в Сочи Софья Просвирнова была в этой дисциплине 15-й в итоговом протоколе. Тогда ей было 16 лет. За четыре года у россиянки прибавилось опыта и наград: две индивидуальные победы на чемпионатах Европы, бронза в эстафете чемпионата мира. Конечно, фаворитом на 500-метровке Софья не является. Но таковым не был и Семен Елистратов два дня назад.

Соревнования начнутся в 13:00 с четвертьфиналов. Просвирнова попала в третий забег. Финал запланирован на 15:10.

12:55 500 метров. Женщины («Матч! Игра»)

Горнолыжный спорт

Во вторник состоится финал в комбинации у мужчин: сначала спортсмены выступят в скоростном спуске, затем – в слаломе. Конечно, соревнования состоятся, если позволят погодные условия. Из-за мощного ветра на корейских склонах уже были отмены несколько квалификационных гонок, перенесены на другой день финальные заезды.

Нашу команду в комбинации представит Павел Трихичев. В середине января этого года россиянин сенсационно занял второе место на этапе Кубка мира в этой дисциплине. Такое достижение не покорялось ранее ни советским, ни российским горнолыжникам.

5:30 Суперкомбинация. Скоростной спуск. Мужчины («Матч! Арена»)

9:00 Суперкомбинация. Слалом. Мужчины («Матч! Арена»)

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Хоккей

Наша женская сборная играет в группе А с США, Канадой и Финляндией. Формат турнира такой, что из этого квартета в плей-офф попадут все четыре команды (из второй группы только две). Только первые два места сразу отправятся в полуфинал, и это наверняка будут североамериканские сборные, а команды, занявшие третье и четвертое места, попадут в 1/4. Так что переживать по поводу стартового поражения от Канады (0:5) нашим девушкам не стоит. Во вторник мы играем с США. Победа в этой встрече вряд ли возможна, но хоккеисткам из России по силам дать американкам бой.

15:00 ОАР – США. Женщины («Матч ТВ»)

Конькобежный спорт

Приглашение на Олимпиаду-2018 получил только один российский конькобежец-мужчина – Сергей Трофимов. Он выступит во вторник на дистанции 1500 метров. Медальных шансов у нашего конькобежца практически нет. Год назад на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходил в Корее, Трофимов показал десятый результат. Но давайте просто поболеем за нашего спортсмена. Кстати, мировой рекорд на полуторке принадлежит Денису Юскову, который приглашение на Олимпиаду так и не получил.

14:00 1500 метров. Мужчины («Матч! Наш спорт»)

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Филиппов