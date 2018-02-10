Первое выступление Медведевой, Репилов против Лоха. Что смотреть сегодня

В воскресенье, 11 февраля, на Олимпиаде будет разыграно 7 комплектов наград. За медали поборются представители горнолыжного спорта, биатлона, лыжных гонок, фристайла, санного спорта, сноуборда и конькобежного спорта. Российских представителей не будет в финалах трех дисциплин у мужчин: скоростном спуске на горных лыжах, слоупстайле на сноуборде и забеге на 5000 метров на коньках.

Главное – сани

Российские болельщики ждали двух наших представителей санного спорта на олимпийском подиуме. Но реальную борьбу за медали продолжает только Роман Репилов. А Семен Павличенко с олимпийской трассой пока справляется с трудом. Чемпион мира 2015 года (а это достижение не покорялось ранее ни одному российскому саночнику) в первой попытке показал только 24-е время, вторая прошла немного лучше, но пока по сумме он идет только 17-м. Павличенко отстает от текущего лидера – Феликса Лоха – на 0,961 секунды. Это очень много.

От Репилова же стоит ожидать заезда на подиум. Он является действующим и самым молодым обладателем Кубка мира. После первого заезда на Олимпиаде Роман был четвертым, а после второго - вошел в тройку сильнейших. Он проигрывает лидеру 0,217 секунды. На втором месте после двух попыток – австриец Давид Гляйршер (отставание от Лоха – 0,188).

14:00 3 и 4 попытки. Мужчины («Матч! Наш спорт»)

Обязательно к просмотру

Фигурное катание

В воскресенье продолжится командный турнир по фигурному катанию. Конечно, для жителей европейской части России следить за выступлениями не очень удобно – соревнования начинаются ранним утром. Но ради Евгении Медведевой, которая представит сборную ОАР в женском одиночном катании, можно вообще не спать.

Первыми свою короткую программу покажут танцевальные пары. За нашу команду здесь выступят олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Дальше – женщины-одиночницы во главе с Медведевой, а закроет день в фигурном катании произвольная программа спортивных пар. Медали в командном турнире будут распределены 12 февраля.

04:00 Короткая программа. Танцы на льду. Команда («Матч! Арена»)

05:45 Короткая программа. Женщины. Команда («Матч! Арена»)

07:40 Произвольная программа. Пары. Команда («Матч! Арена»)

Лыжные гонки

В воскресенье лыжники выступят в скиатлоне. Бороться за победу без Сергея Устюгова нашей команде будет, конечно, сложно. На последнем чемпионате мира в Лахти именно Устюгов завоевал в этой дисциплине золото.

Но не все так безнадежно. Приглашенные на Олимпиаду российские лыжники могут удивить. Например, Андрей Ларьков, который заехал в скиатлоне на чемпионате мира в десятку (был 8-м). Также за сборную ОАР выступят Денис Спицов, Алексей Виценко и Андрей Мельниченко. Фаворитом же скиатлона является норвежец Йоханнес Клебо, у которого выиграть в этом сезоне практически невозможно.

09:15 Скиатлон. Мужчины («Матч! Арена»)

Биатлон

В первую очередь посмотреть мужской спринт в воскресенье стоит ради разборок младшего Бе и младшего Фуркада. В этом сезоне Йоханнес уже несколько раз бил по самолюбию Мартена, выиграв три спринтерских гонки Кубка мира из шести. Однако Фуркад приехал на Игры в статусе двукратного олимпийского чемпиона, что, по его словам, придает ему спокойствия. У Йоханнеса побед на Олимпиадах пока нет.

За сборную ОАР выступят два спортсмена – Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Больших успехов в личных гонках в этом сезоне наши биатлонисты не добивались. Но выступление в спринте важно с точки зрения расстановки сил в гонке преследования, которая пройдет в понедельник.

14:15 Спринт. Мужчины («Матч! Арена»)

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Хоккей

В стартовом матче нашей женской команде достался один из двух самых сильных соперников – канадки. Пока с североамериканскими сборными не может соперничать никто. Между собой Канада и США разыграли все золото чемпионатов мира и зимних Игр. Только на Олимпиаде в Турине финал женского хоккейного турнира прошел без американок – в матче за золото Канада обыграла Швецию, США досталась бронза.

Несмотря на разницу в классе, все же стоит поболеть в воскресенье за нашу команду. Также на групповом этапе россиянки сыграют со сборными США и Финляндии.

15:00 ОАР – Канада. Женщины («Матч ТВ»)

Фристайл

В воскресенье будут разыграны медали в женском могуле. День для фристайлисток начнется со второго квалификационного этапа. Первый раунд успешно преодолели все три наших спортсменки: Регина Рахимова была в квалификации 11-й, Марика Пертахия – 12-й, Екатерина Столярова – 20-й.

13:30 Могул. Женщины («Матч! Игра»)

Керлинг

На групповом этапе в дабл-миксте у наших керлингистов остался всего один очень важный матч. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова встретятся с действующими чемпионами мира – швейцарцами. В случае победы наша пара выйдет в плей-офф на сборную Норвегии. При проигрыше россиянам в полуфинале достанется сборная Канады, которая разгромила нас в субботу со счетом 8:2.

03:05 ОАР – Швейцария («Матч! Игра»)

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Алексей Филиппов