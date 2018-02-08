Олимпийский фотовзгляд. День первый: парк, костюмы и сердечко

Лучшие кадры стартующих Олимпийских игр в Корее.

Чтобы увидеть олимпийский парк с высоты птичьего полета, придется проделать немалый путь.

Главный пресс-центр Игр - самое жаркое место прямо сейчас.

Тонкий намек на то, что пристальнее всего мы будем следить в Пхенчхане за хоккейным турниром.

Похоже, этот парень попытался нагишом взобраться на смотровую площадку, но замерз по дороге.

Белый тигр Сухоран, талисман Олимпиады, приветствует участников соревнований.

Ты туда не ходи! Снег башка попадет!..

Проникновенный взгляд волонтера - хозяева гостеприимны, но серьезны.

Не подумайте ничего лишнего. Это так называемая инсталляция «Люди-пули».

Будем надеяться, что это признание действительно искреннее.

Канкан по-корейски. Танцуют все!

Уходящая куда-то все дальше в небеса символика Игр.

Национальный колорит...

Керлингисты первыми начали соревноваться в Пхенчхане.

Слишком теплые цвета для зимних Игр, не находите?

Красоты горного кластера.

Все флаги мира в гости к ним.

Здесь будут работать «олимпийские спортсмены из России». Именно так надо называть нашу команду в ближайшие дни.