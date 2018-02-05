«Пора плюнуть уже на эти допуски и засудить МОК в гражданских судах к чертовой матери!» Илья Трифанов – жестко о решении комиссии по допуску

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов – о новом витке противостояния МОК и России. Сегодня комиссия по допуску россиян на Игры-2018 отказалась признавать вердикт спортивного арбитража и не пустила в Пхенчхан 15 участников Олимпиады в Сочи.

– Судя по жесткой реакции МОК на решение CAS, было ясно, что они пустят в ход все бюрократические препоны, лишь бы не выглядеть совсем глупо?

– Думаю, всем очевидно, что МОК очень искусно пытается подменить понятия, и для тех, кто оценивает ситуацию поверхностно, не вдаваясь в детали, общая картина может выглядеть достаточно справедливой. Хотя очевидно, МОК перестал руководствоваться в своих действиях правовыми, спортивными нормами и уже даже своей хартией. Решение пригласить в Корею только 169 российских спортсменов, выкинуть лидеров команды, полагаю, продиктовано теми людьми, на чьи деньги МОК существует. Общеизвестно, что партнеры, спонсоры Международного олимпийского комитета – это, в основном, крупные американские компании. Кто платит деньги, тот заказывает музыку. МОК просто приказали поступить так. Вроде бы мы вас допускаем, участвуйте на здоровье, но только не все. И во главе списка неприглашенных: Шипулин, Устюгов, Ан. Невинные. Не невиновные, а именно невинные. Непорочные.

– CAS спутал все карты?

– CAS рассмотрел дела дисквалифицированных и лишенных сочинских медалей спортсменов и оправдал 28 из них. 15 логично подали заявку в МОК: «Нас суд оправдал, пустите нас на Игры». Меня не покидает ощущение, что за тот короткий промежуток, который был у МОК на рассмотрение этих заявок, представители комитета просто не успели посоветоваться со своими спонсорами и выяснить, а что дальше-то делать. Вот и продолжают гнуть свою линию с нелогичными, непоследовательными, абсурдными, глупыми решениями. Высказывания Баха помощнее цитат мэра Киева.

– Цитаты представителей МОК про темные времена и торжество мошенников из этой же категории?

– В панель CAS входили два немца, австриец, француз – ни одного англосакса, как модно сейчас говорить. Они приняли решение в рамках своего правового поля: доказательств нет – человек невиновен, ибо действует презумпция невиновности. И как экс-глава WADA и бывший вице-президент МОК Ричард Паунд после этого может делать заявления, что один из членов панели поддержал присоединение Россией Крыма? Ребята, какая разница? Не МОК ли говорит, что спорт вне политики?

– Можете объяснить, почему в списке ОКР на дополнительную аккредитацию не было Ана, Шипулина и Устюгова?

– Думаю, до открытия Игр у нас три группы спортсменов будут добиваться приглашения: первая – те, кого оправдал CAS и кого не пустили сегодня (13 спортсменов и 2 тренера); вторая – те, у кого были допинговые проблемы в прошлом, например, Старых, Кулижников, Логинов, Юсков; третья – те, кого МОК просто не пригласил, несмотря на наличие олимпийских лицензий: Устюгов, Шипулин, Цветков, Ан и так далее. По всем трем группам вопрос не закрыт. Даже те, чьи заявки МОК сегодня отклонил, все равно еще могут подать апелляцию в выездной CAS, который сейчас уже в Корее. Сегодня обещали решения по второй группе. По третьей, как я понимаю, тоже идет разбирательство. Но раз олимпийский комитет начал игру по каким-то своим правилам, есть шанс вывести их на компромисс. Очевидно, что МОК грозят многомиллионные иски от Легкова, Третьякова и других, чью репутацию изгадили и лучшие годы карьеры отобрали. Пустите на Игры Шипулина, Устюгова и Ана даже в нынешнем разобранном состоянии, и мы тоже можем пойти на уступки. Хотя сейчас уже, кажется, логичнее играть наоборот: Шипулин, Устюгов в своем нынешнем состоянии не факт, что способны биться за медали, их вся эта история подкосила, какими бы железными они ни были. Поэтому плюнуть уже на эти допуски и засудить МОК в гражданских судах к чертовой матери!

– Когда решили не пускать Шипулина на Игры, вы через свой инстаграм обратились к ведущим биатлонистам – кто-то ответил?

– Большая переписка была с Симоном Фуркадом, который не скрывал свою позицию, в том числе и в прессе, дал подробные интервью французскому изданию, за что ему огромное спасибо, и нашему телеканалу. В них он подчеркнул: невиновные спортсмены не должны отвечать за грехи других, что противоречит нынешним действиям МОК.

– Вы также написали, что нужен новый МОК взамен старому. Верите, что вся эта история приведет к глобальным реформам?

– Пока у России таких рычагов нет, но они есть у мировой общественности. Только вот мы все вернулись в эпоху, где правит пропаганда. Посмотрите, какие статьи выходят в зарубежной прессе. Разница между публикациями в США, Канаде и, допустим, Франции и Норвегии – огромна. У норвежцев и французов решения МОК вызывают большие вопросы, а в Америке и Англии пишут, что мошенники вновь вернули себе медали. Почитайте твиты всех этих Розанны Кроуфорд, Алекса Харви и так далее.

А британская The Sunday Times вообще опубликовала какие-то исследования о допинг-пробах, начиная с 2001 года, где речь идет о неких анормальных показателях крови, и в качестве иллюстрации ставит Легкова. Да он перед Сочи четыре года жил за границей и проходил допинг-тесты настолько регулярно, сколько нам и не снилось. К нему приезжали офицеры в шесть утра, и он радовался таким визитам, так как понимал, что это нужно и поможет, если в будущем кому-то что-то придется доказывать. Как видим, сильно не помогает: The Sunday Times под заголовком «Новый допинговый скандал» и статьей о каких-то показателях крови ставит фотографию Легкова. Это пропаганда. Все делается, чтобы лицо Александра ассоциировалось с допингом.

– Как вы сказали: для тех, кто читает только заголовки.

– Именно. Вот вышел фильм «Икар», в главной роли – Григорий Родченков. Это сейчас претендент на «Оскар». В тот момент мой коллега Дмитрий Занин задал вопрос Бьорну Ферри: «Верите ли вы, что в Сочи россияне употребляли допинг?» Шведский олимпийский чемпион ответил: «Конечно, я же смотрел фильм «Икар». То есть люди верят фильмам?!

Или Ксения Собчак через полгода после выхода «Икара» публикует пост: мол, посмотрела фильм и теперь верю Родченкову. Дошло. Неделю назад она писала, что Россия – это Шипулин, Россия – это Легков, а теперь верит Родченкову, хотя это же он говорит, что Легков обкатывал «Дюшес», а Зайцева всю карьеру была на эритропоэтине. Вот так переобуваются даже наши с вами сограждане – вот это и есть результат пропаганды. Давайте верить фактам, а не высказываниям того же Томаса Баха, который говорит, что сейчас мы пригласили чистых российских спортсменов, которые могут стать послами чистого спорта, спортсменами будущего – будьте чистыми, и проблем не возникнет. Возникает вопрос: чем занимались Шипулин и Устюгов, которых не позвали? Он сам себе противоречит, ну бред же! Поэтому нужно читать очень внимательно. И самое главное. После Олимпиады я планирую всерьез заняться темой нашего олимпийского будущего. Снять спецреп о том, как нам жить дальше. Опросить чиновников МОК, КАС, ВАДА, ОКР, РУСАДА и так далее. Что нам делать, чтобы восстановить целостность олимпийского мира и наше полноправное в нем членство. Как я понимаю, с Запада нам скажут: признать доклады Освальда, Макларена, Шмида. Поэтому оспаривать их в судах нужно начинать уже сейчас, пока нас не загнали в очередную западню. До Токио два года. Как показывает практика – это очень мало.

Фото: Из личного архива Ильи Трифанова