Обреченный стадион, люди-пули и рыбы-роботы. Пхенчхан прямо сейчас

Чем удивляют улицы Пхенчхана.

До старта Олимпийских игр еще четыре дня, но организаторы уже удивляют прибывших в Пхенчхан журналистов.

109 миллионов долларов за 4 вечера

К Олимпийским играм в провинции Канвондо построено множество спортивных объектов - стадионов, ледовых арен, лыжных трасс. Но судьба одного сооружения предопределена. Фатальный исход ожидает главный олимпийский стадион Пхенчхана. Пятиугольная арена со светящимися сидениями, вместимостью 35 тысяч зрителей стоила 116 миллиардов вон (109 миллионов долларов США). Для послеолимпийского Пхенчхана такой гигант не нужен, здесь поместится все население округа. Стадион разберут, и на его месте будет музей.

Получается, что столько сил, времени, денег было затрачено ради всего лишь четырех церемоний — открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады?!

Удивительно, но корейцы уже не раз доказывали - они знают, что делают. А первооткрывателями в деле уничтожения олимпийских арен стали французы, когда в 1968 году в Гренобле решили не сохранять стадион, на котором проходили церемонии открытия и закрытия Игр. Временным сооружением стал и стадион Альбервиля-1992.

Но на память от Олимпиаде-2018 останется чаша олимпийского огня, которую вынесли за пределы арены. Каким образом будет зажжен огонь - главный секрет церемонии открытия, который не открывают ни на каких репетициях.

Ливан — чемпион

Во вторник состоится генеральная репетиция церемонии открытия, а репетиции церемоний награждения проходят постоянно. Любопытно, что в качестве чемпионского флага был выбран ливанский. Из этой страны в Пхенчхан приедут всего три спортсмена. Третье место за кем-то из мексиканцев, странно, что со вторым организаторы пока не определились.

Всего на Олимпийских играх выступят спортсмены из 93 стран, семь из них — Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Тонга, Эквадор, Эритрея - примут участие в Белых Олимпиадах впервые.

Пули бы делать из этих людей

Корея — лидер в производстве электроники, автомобилей, в других видах промышленности. Этим фактом давно никого не удивишь. Но в последние годы и корейские художники вышли на передовые роли в дизайне и современном искусстве.

На площадях Пхенчхана тоже выросло множество арт-объектов, некоторые из них вызывают удивление, а другие - недоумение. Равнодушными не оставляют никого.

Вот колокол мира, в который сможет ударить любой желающий. «Бум за мир?»

Это не железный дровосек. Скульптура называется «Отдых бизнесмена».

Непростой лось.

Ноги Олимпиады, напоминающие манекен из чулочного магазина.

Ну а эти трое мужчин называются «Люди-Пули». Жаль, организаторы не догадались разместить эту троицу на пьедестале.

А вот неожиданное внедрение новых технологий. Робособаками уже никого не удивишь - а роборыбами? Есть не просят, воду менять не надо — ухаживать за такими домашними животными смогут даже «Люди-Пули».

Роборыбы

Фото: Матч ТВ