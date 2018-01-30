Граф не едет на Игры. А Россия идет в суды?

Несколько часов назад конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение на Олимпиаду от МОК, объявила о своем решении не ехать на Игры. «Матч ТВ» – о том, что скрывает эта новость.

Нынешний сезон у Ольги не задался. Дважды бронзовый призер Сочи (первый наш медалист на тех Играх) выглядела на отборочных соревнованиях в Коломне неубедительно, решением тренерского совета поехав на осенние этапы Кубка мира. Лучшим личным результатом у спортсменки там стало одиннадцатое место на дистанции 3000 метров. На чемпионате России, который прошел в декабре, Ольге не удалось подняться на пьедестал - она стала четвертой на 1500 и 3000 метров.

Но весь этот сезон, как и предыдущие, Граф была важнейшей частью женской командной гонки. Классический состав Граф - Воронина - Казелина в этом году, правда, пришлось немного видоизменить: на место Елизаветы Казелиной, которая ушла в командный спринт, встала Екатерина Шихова.

Именно команда Граф - Воронина - Шихова взяла серебро на январском чемпионате Европы. Именно этот состав, с Анной Юраковой в качестве четвертой, мы рассчитывали увидеть на Олимпиаде в Корее. Ни у кого из девушек не было допинговых дисквалификаций, поэтому опасений не возникло даже после того, как 5 декабря Томас Бах объявил о предварительных условиях допуска российских спортсменов на Игры.

Увы, но в списке заявленных на Олимпиаду 169 атлетов не оказалось Екатерины Шиховой и Анны Юраковой, а значит, командная гонка сделалась практически невозможной. Из женщин допустили только Ольгу Граф, Наталью Воронину и Ангелину Голикову, и технически, да, Россия может заявить этих троих, но последняя – чистый спринтер, и дистанцию командной гонки (6 кругов) она просто не доедет, во всяком случае на нужной скорости.

Граф и Ворониной не хватало как минимум Шиховой, которая сейчас находится вместе с ними на сборе в Обихиро, где наша команда готовится к Олимпиаде.

Там же тренируется и еще ряд конькобежцев, не получивших допуск на Игры, во главе с Денисом Юсковым. Мужчины-спринтеры, среди которых и Павел Кулижников, сидят пока в Коломне, где вместе с ними находятся Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

Все они, как и мы, ждут новостей из судов, куда, по заявлениям официальных лиц, собирались подавать иски на недопуск к Олимпиаде как тех, кто имел в прошлом проблемы с допингом, так и тех, кто вообще пострадал непонятно за что. Ждут этого и Шихова с Юраковой, которые готовы дополнить двойку Граф - Воронина в случае победы в судах. На Играх придется бежать командную гонку два раза, поэтому команде из троих спортсменок нужна еще одна, которую можно поставить в полуфинал, для того чтобы кто-то сэкономил силы.

Но Граф отказывается от Олимпиады. В своем заявлении Ольга четко дала понять, что основной причиной стал именно некомплект команды:

- В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

Она сделала это, не дожидаясь решения судов. Получается, что спортсменка либо не верит в победу в них, либо знает, что до Игр этой победы не будет. И не возникнет ситуация, когда суд допустит на Олимпиаду часть отстраненных МОК россиян, но команда окажется неукомплектована уже из-за решения Ольги. Возможно, на это повлияли слова главы техкома ISU Александра Кибалко о том, что обратное перераспределение квот, от которых отказалась Россия, заявивив в коньках четырех спортсменов вместо восемнадцати, не видится возможным. То есть даже если мы выиграем в судах до ОИ, нам просто не разрешат дозаявить лидеров.

И если в таком исходе уверена даже Ольга, которая всегда боролась до последнего, то что думать остальным?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков