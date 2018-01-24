Томас Бах: «Решение МОК не унижает Россию»

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что благодаря тщательным проверкам комисссии МОК по приглашениям на Олимпиаду-2018 попадут только «чистые» российские спортсмены.

– Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение «чистых» российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт, – заявил президент МОК. – Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только «чистые» спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашенных. Он содержит только «чистых» российских атлетов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения. Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только «чистые» спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов не будет. России следует ценить такую возможность. Комиссия под руководством Фурнейрон собирала из разных источников всю допинг-историю спортсменов. Таким образом, результаты работы комиссии можно считать достоверными. У нас нет ни малейших сомнений в этом.

Напомним, что исполком МОК от 5 января постановил об участии в ОИ-2018 «чистых» атлетов из РФ в нейтральном статусе. До 28 января комиссия комитета составит окончательный состав сборной России на Игры.

В последние дни стало известно, что приглашения на Олимпийские игры не получат Виктор Ан, Сергей Устюгов, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Денис Юсков и многие другие спортсмены. Также в список потенциальных участников Игр в Пхенчхане не попали молодые россияне, для которых эта Олимпиада могла стать первой. Например – фигурист Иван Букин и саночница Виктория Демченко.

Источник: ТАСС