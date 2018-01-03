«И тогда он сошел с ума». 30-летний хоккеист сообщил отцу, что едет на Олимпиаду

Этот момент сняли на камеру.

Американец Бобби Батлер однажды выступал за сборную США – в 2013-м он завоевал бронзу чемпионата мира. Поиграл в клубах НХЛ: в Нэшвилле, Оттаве, Нью-Джерси. Но о попадании в олимпийскую сборную уже, похоже, не мечтал. Сейчас он выступает в клубе АХЛ «Милуоки Адмиралз».

Но благодаря тому, что НХЛ решила не делать перерыв на Олимпиаду, шанс проявить себя в Корее получили игроки из других лиг, в том числе и АХЛ. В состав попал и Батлер. Радостную новость он сообщил отцу на тренировке.

«Я сказал: «Эй, кстати, я еду на Олимпиаду», и тогда он сошел с ума», - вспоминает этот момент Бобби. Радость Батлера-старшего можно увидеть на этом видео.

Прошлый сезон Бобби провел в КХЛ. За загребский «Медвешчак» правый крайний нападающий сыграл 37 матчей, набрав 16 очков по системе «гол плюс пас» (6+10), затем он перебрался в нижегородский «Торпедо», проведя 13 игр (1 гол + 4 передачи). В «Милуоки Адмиралз» Батлер перешел прошлым летом на правах свободного агента.

Фото: Martin Rose / Staff / Getty Images Sport / Getty Images