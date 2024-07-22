Наши на Олимпиаде. Анжела Бладцева: надежда на медаль в прыжках на батуте

«Матч ТВ» знакомит с едва ли не главной претенденткой на пьедестал на Играх.

«Матч ТВ» знакомит с едва ли не главной претенденткой на пьедестал на Играх.

Обладательница Кубка мира Анжела Бладцева едет на Игры в статусе одной из фавориток в борьбе за медаль. В федерации прыжков на батуте не раз говорили, что они хотят привезти из Парижа золото, поэтому отбор должен быть по спортивному принципу. И это тот редкий случай, когда на Олимпиаду российский спортсмен в нейтральном статусе едет будучи действительно лучшим в стране в своем виде.

Бладцева — действующая чемпионка России, обладательница Кубка мира. МОК одобрил ей нейтральный статус, и она отнеслась к этому… нейтрально.

«Абсолютно нейтрально, — уточняет она. — Потому что всё равно хочется участвовать, и лучше соблюсти все правила для максимального спокойствия, потому что там даже прописано, что после Олимпиады всё равно надо будет их придерживаться».

Как же Анжела оказалась в прыжках на батуте?

— В садике повесили объявление — это было как раз рядом, буквально две минуты пешком. Сначала мне не очень понравилось. К тому же я была прыгучей, но вот совсем не гибкой, это все потом приобреталось медленно, но верно, — сказала Бладцева в интервью «Все на Матч».

Бладцева не первая спортсменка в семье. Ее мама была фигуристкой, но вот в фигурное катание дочь отдавать точно не собиралась. Первые годы в секции были непростыми: Анжела плакала, и тренер Елена Федоренчик успокаивала маленькую спортсменку, в которой видела огромный потенциал.

Бладцева добилась больших успехов в юниорском возрасте, а переход в элиту усложнило отстранение от международных стартов. Когда у батутистов появилась возможность выступать на крупнейших соревнованиях, втягиваться было непросто.

— Тяжело было выступать на первом Кубке мира, особенно морально. До этого я выступала по первенствам, и мозг еще не был так развит. Сейчас, после двух лет перерыва, когда мы выступали только в России и Белоруссии, было не по себе. Я бы так назвала это чувство, — говорит Анжела.

Вау-эмоций от допуска, по ее словам, не было: «Была небольшая радость, что нас допускают, хоть и на определенных условиях. Не так чтобы «все круто, супер». У нас было всего шесть отборов: мы выступали на двух, четыре были в прошлом году. На этих двух отборах по правилам мы могли завоевать всего одну женскую лицензию. Если бы участвовали в предыдущих, могли бы претендовать на большее количество.

Тренер Бладцевой Елена Федоренчик рассказывает, что Бладцева по жизни очень самостоятельный человек. «Она все делает сама. Мама у нее очень рано уехала в Москву работать. Анжела в Питере практически жила сама. Сама закрыла ипотеку. Она настолько самостоятельная… решить какой-то бытовой вопрос для нее — это вообще ни о чем».

В Париж Бладцева летит с позитивным настроем: «А там уже посмотрим, как оно будет — какая арена, какие батуты. От этого уже настраиваться дальше. Буду делать свое, а там меня уже оценят судьи».

Перед Играми ей приходится отвечать на самые непростые вопросы, например про статус фаворита: «Меня никак это не задевает. Даже если будут какие-то публикации, что это незаслуженно, то у меня уже выработалось — я знаю, ради чего я трудилась, для чего работала и что могу получить».

В федерации верят в Бладцеву, но загадывать итоговый результат перед Олимпиадой — дело неблагодарное.

— Успех Бладцевой перед Олимпиадой нас радует, — говорит президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров. — Она способна ярко проявить себя на Играх и соперничать со спортсменками из Китая.

— Победу Анжелы на этапе Кубка мира мы, в принципе, ожидали, потому что наши девочки являются одними из лучших, — подчеркивает Федоренчик. — Сейчас самое главное перед Олимпиадой — уберечь ее от травм, психологического давления, которое оказывается на нее с разных сторон. А что касается ожиданий от ее выступления в Париже, то Анжела работает как в техническом, так и в физическом плане, но это соревнования, где может произойти все что угодно. Будем надеяться, что все получится.

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