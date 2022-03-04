Олимпиада закончилась лишь пару недель назад. Но, кажется, прошла целая вечность

Олимпиада проводилась в условиях жестких коронавирусных ограничений и повышенных мер безопасности. Но после Токио гостям уже было не привыкать.
Церемония открытия запомнилась массовостью и спецэффектами. Стадион «Птичье гнездо», как и летом 2008-го, поразил масштабами происходящего.
Главным нашим героем Игр стал лыжник Александр Большунов, оставивший позади и именитого Йоханнеса Клебо, и всех остальных норвежцев.
Справедливости ради, с непогодой неплохо справлялись не только спортсмены.
Зачастую нашим звездам не хватало считанных секунд или того меньше, но все равно мы обновили собственный рекорд по числу медалей (32) на зимних Олимпиадах.
Настоящая драма развернулась в фигурном катании у девушек, где Камила Валиева не выдержала колоссального давления и несколько раз упала, оказавшись лишь четвертой…
…А Анна Щербакова с блестящим прокатом и личным рекордом в произвольной завоевала золотую медаль.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые за долгое время откатали практически безупречно и взяли заслуженное серебро в соревнованиях пар.
Этери Тутберидзе со своими учениками. Просто лучшие!
Обиднее всего на этой Олимпиаде было за Эдуарда Латыпова, хотя без медалей наш биатлонист не остался.
Очень эмоциональный финиш Сергея Устюгова с флагом ОКР. После провала в спринте россиянин доказал, что на него не зря делали ставку.
Победный буллит Арсения Грицюка в полуфинале хоккейного турнира гарантировал России медаль.
После золота Пхенчхана и на фоне отказа НХЛ от участия в Играх многие ждали повторения успеха. Увы.
И, тем не менее, на закрытии Олимпиады настроение у всех было отличное. Другая реальность, другая жизнь, другие отношения…
Факел, который не должен был гаснуть, все-таки потухнет — для наших паралимпийцев Игры закончились, толком не начавшись.