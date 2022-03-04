Олимпиада закончилась лишь пару недель назад. Но, кажется, прошла целая вечность

Лучшие кадры из Пекина, которые помогут вернуть ощущение праздника.

Лучшие кадры из Пекина, которые помогут вернуть ощущение праздника.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Олимпиада проводилась в условиях жестких коронавирусных ограничений и повышенных мер безопасности. Но после Токио гостям уже было не привыкать.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Церемония открытия запомнилась массовостью и спецэффектами. Стадион «Птичье гнездо», как и летом 2008-го, поразил масштабами происходящего.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Главным нашим героем Игр стал лыжник Александр Большунов, оставивший позади и именитого Йоханнеса Клебо, и всех остальных норвежцев.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Справедливости ради, с непогодой неплохо справлялись не только спортсмены.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Зачастую нашим звездам не хватало считанных секунд или того меньше, но все равно мы обновили собственный рекорд по числу медалей (32) на зимних Олимпиадах.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Настоящая драма развернулась в фигурном катании у девушек, где Камила Валиева не выдержала колоссального давления и несколько раз упала, оказавшись лишь четвертой…

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

…А Анна Щербакова с блестящим прокатом и личным рекордом в произвольной завоевала золотую медаль.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые за долгое время откатали практически безупречно и взяли заслуженное серебро в соревнованиях пар.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Этери Тутберидзе со своими учениками. Просто лучшие!

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Обиднее всего на этой Олимпиаде было за Эдуарда Латыпова, хотя без медалей наш биатлонист не остался.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Очень эмоциональный финиш Сергея Устюгова с флагом ОКР. После провала в спринте россиянин доказал, что на него не зря делали ставку.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Победный буллит Арсения Грицюка в полуфинале хоккейного турнира гарантировал России медаль.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

После золота Пхенчхана и на фоне отказа НХЛ от участия в Играх многие ждали повторения успеха. Увы.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

И, тем не менее, на закрытии Олимпиады настроение у всех было отличное. Другая реальность, другая жизнь, другие отношения…

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Факел, который не должен был гаснуть, все-таки потухнет — для наших паралимпийцев Игры закончились, толком не начавшись.

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