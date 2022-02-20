Олимпиада в Пекине была чудесной! Клянусь своим Бин Дунь Дунем!

32 медали и множество моментов счастья подарила нам эта зимняя Олимпиада.

32 медали и множество моментов счастья подарила нам эта зимняя Олимпиада.

Куда увел вас китайчонок Ли?

В разгар церемонии закрытия Олимпиады мы ахнули: российский флаг перешел в руки китайского волонтера. А другой китайчонок подошел к нашему знаменосцу Александру Большунову и куда-то его повел.

Версии строились самые разные. Неужели вдобавок к разным козням МОК решил, что флаг ROC понесет волонтер? А может быть, Большунова прямо во время праздника решили экстренно проверить? На допинг или на ковид — еще не решили, но парня лучше увести. А может?..

Правда жизни оказалась прозаичнее. Есть традиция у Международного олимпийского комитета: во время церемонии закрытия награждают победителя лыжного марафона. Это очень прикольно, когда ты последним из всех получаешь золотую медаль, причем перед огромным стадионом.

И вот на высшей ступени пьедестала под черным китайским небом стоял наш Сан Саныч Большунов, а вторым рядом с ним — Иван Якимушкин, который выиграл серебро. А рядом — Елена Вяльбе, легендарная спортсменка, а теперь президент Федерации лыжных гонок России. Она вручала награды под музыку Чайковского. Золотая женщина! Если бы можно было прямо в этот момент дать ей воинское звание, я бы не поскупился на генералиссимуса.

Четыре золотые медали завоевали наши лыжники. Уже поэтому мы будем помнить эту Олимпиаду.

Олимпиаду нельзя пробежать серыми мышками

32 медали и множество моментов счастья, которые объединили всю страну. Да, хватало горечи. Главный сюжет Олимпиады был связан с российской спортсменкой. Это душераздирающая история 15-летней Камилы Валиевой, которую не стоит лишний раз пересказывать.

Мы увидели одну из самых больших драм в истории Олимпиад. Это очень сильный сюжет, такой трудно было придумать даже в Голливуде. Надо верить, что через четыре года у этой истории будет счастливый финал. А пока это слезы, спортивная трагедия и злость на то, как это вообще могло произойти.

Но тот день, когда Валиева выступала в произвольной программе, вошел в летопись Игр. О нем еще фильмы будут снимать.

Понимаете, ребята, это Олимпиада — ее нельзя пробежать серыми мышками. Так не получится.

Олимпиада — это слезы Валиевой, гол Гусева немцам, шайба Кросби в овертайме, пас Едешко и бросок Белова, одна сотая между Фелпсом и Чавичем, сухарь Гашека, буллит Форсберга…

Это Олимпиада, ее смотрит весь мир, и здесь вершится история.

Олимпиада — это возвращение в детство

Руководители китайской компартии торжественно читали речи с трибуны. Одна из самых трудных Олимпиад в истории человечества подходила к концу.

Самой ли трудной она была? Вот только не надо драматизировать. Мы помним летнюю Олимпиаду-1972, когда террористы из «Черного сентября» захватили заложников, и там жертвами стали 17 человек. Это было во время Игр в Мюнхене.

Слава богу, здесь, в Пекине, никого не убили. Да, конечно, это очень утомляло, когда все дни напролет ты ходил в глухой маске и к вечеру голова шла кругом от нехватки кислорода. Да, это неприятно — жить в «пузыре», не имея возможности выйти в город. Разумеется, это плохо, когда ты ездишь только из отеля до стадиона и обратно, питаешься круглыми днями исключительно «дошиками» и мандаринами. Ну, у китайцев Новый год, их можно понять.

Но организаторы этой Олимпиады сделали всё, чтобы турнир не был убит коронавирусом, как произошло с молодежным чемпионатом мира по хоккею. Если бы на это принимали ставки, что зимняя Олимпиада будет сорвана, я уверен, там был бы очень низкий коэффициент. Это как бы подразумевалось, особенно в первые дни, когда прилетевших гостей в Пекин начали массово забирать в ковидарии.

И когда китайские «космонавты» в антивирусных скафандрах забирали в больницу двухметрового Марко Анттилу, упаковывая его в карету скорой помощи, главный тренер финнов Юкка Ялонен кричал что-то в микст-зоне о нарушении прав человека и проклятом коммунистическом режиме: «Где это видано, чтобы так обращались со здоровым спортсменом?»

Но спросите у соавтора золотого гола Анттилы и тренера-чемпиона Ялонена, какие у них остались впечатления от этой Олимпиады, где Финляндия завоевала свое первое в истории хоккейное золото… Они вам не ответят, потому что финны пьяны от счастья во всех смыслах слова.

Разве это была плохая Олимпиада? Спросите об этом у Ани Щербаковой и нашей команды фигуристов. В их числе — Валиева, она тоже тут выиграла золото. Не будем забывать.

Не бывает плохих Олимпиад. В нашей взрослой жизни, когда тебя засасывает в болото рутины, каждая Олимпиада — это полет в сказку. Возвращение в детство. И прекрасные воспоминания, когда самое плохое осядет как ил.

Да, в Пекине было все-таки чудесно! Клянусь своим Бин Дунь Дунем, которого я все-таки купил!

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