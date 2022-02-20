Следующая цель Большунова, перспективы Валиевой и Китай, о котором нечего вспомнить. 7 итогов Олимпиады

«Матч ТВ» оглядывается на Пекин-2022 с удовлетворением — и не только.

«Матч ТВ» оглядывается на Пекин-2022 с удовлетворением — и не только.

Эти люди и события — из рубрики «Зацепило». Российский взгляд на две безумных недели зимнего спорта, про которые точно не скажешь, хорошо, что они закончились, или плохо.

Большунов

Он уже больше чем лыжник и даже больше чем спортсмен. Он символ. Российского спорта.

Свято место пусто не бывает, нам нужен был такой чемпион. Решительный, увешанный медалями, осененный победами, но при этом не машина, а максимально живой. Покрышкин лыжни, отечественный Рокки в золотых ботинках.

Честно говоря, мы воздвигли бы на пьедестал народной любви кого угодно с такими регалиями, но судьба в лице Большунова распорядилась, чтобы это был сам Большунов — воплощение несгибаемости, жадности до побед и спортивной злости. Любое место, кроме первого, воспринимает как личный вызов, блюдет ритуал не обнимать партнеров сразу после финиша, безлимитно мучает себя тренировками. А главное, он дико талантлив во всем лыжном, от объема легких до техники и текстуры мышц.

Дальше у него есть несколько путей. Будет грустно, если троекратно золотой олимпионик вдруг решит, что для точного попадания в образ символа или в символ образа ему нужно как-то себя доработать. Привнести светского лоска, помелькать в телевизоре, выступить натурщиком для картины «Я на фоне страны».

Впрочем, сценарий этот упомянут для тумана, поскольку мало что в этом мире сочетается хуже, чем Сан Саныч и гламур, во-первых. Во-вторых, у Большунова есть Елена Вяльбе. Вот та точно молчать не станет не то что при первых признаках, а даже при первых мыслях о признаках.

Она же, собственно, второй главный герой стартовой главки олимпийских итогов. С двумя нашими победными эстафетами, с четырьмя золотыми медалями из общих шести российских, с Непряевой и Терентьевым, с упоительным серебром Якимушкина.

Большунов и Вяльбе — ходячий учебник для тех, кто задумывается о типаже эффективных людей. По крайней мере, у нас в стране. Когда сразу двое — граждане похожего склада и аналогичной успешности, это явный знак. Такие граждане не сделают «нет», сказав «да». Не затаят настороженного, а тут же стрельнут молнией из глаза. Лучше будут выглядеть честно, чем сахарно.

У Большунова теперь начинается самый трудный этап карьеры: синдром достигнутой цели — штука тяжелая. К счастью, мы не знаем, что именно Большунов возвел себе в цель. Может, вовсе не три олимпийских победы, а девять, чтобы обогнать Марит Бьорген, Бьорна Дэли и Оле-Эйнара Понятно Кого, самых титулованных из зимних. Но для начала Клебо — у того золотых олимпийских медалей целых пять.

Как оно, Сан Саныч? Цепляет? Тогда могучего здоровья и еще большей упертости. Ждем.

Валиева

Несмотря на классное выступление наших фигуристов, глупо сомневаться, что стало главным для россиян событием не только в этом виде, а вообще во всем олимпийском Пекине. К сожалению, таким вот.

По существу момента сказано почти все. Про будущее — нет. А оно тревожное. Мы можем осыпать Камилу букетами, талисманами Дунь Дунь, вывезенными из Китая дипломатической почтой, воздушными поцелуями. Можем наградить ее в материальном смысле как победительницу, хотя подобное, мы видели, способно расстроить других победительниц. Но потом неизбежно состоится антидопинговое разбирательство.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В силу возраста Валиева вправе рассчитывать на сниженный стандарт доказывания. Однако ее дедушка уже заявлен в решении CAS как вероятная причина, скорее всего, адвокаты станут придерживаться этой версии и опровергать другие. Убедительных способов попадания запрещенной субстанции от дедушки в пробу спортсменки сторона защиты не предоставила. В материалах, опубликованных на сайте CAS, сказано, что обнаруженный триметазидин может быть как результатом случайного однократного приема, так и хвостом цикла. Отвечать на неудобные вопросы придется взрослым, которые входят в ближайшее окружение Камилы.

Велик риск, что мы не узнаем того, чего нам так не хватает в последние десятилетия в данной теме, — правды. Быть может, ненамеренно и объективно. Ну, нет ответов, где их взять?! Но будет крайне обидно, если человек, знающий правду, на свете есть, а мы все равно ее не узнаем. Будет плохо в первую очередь для нас самих.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, потратив кучу денег и сил, сумела доказать, что триметазидин, обнаруженный в Пхенчхане, попал в нее из разрешенного препарата, выданного ФМБА. Это признала Международная федерация бобслея и независимая лабораторная экспертиза. С этим согласился CAS. Наказание — восемь месяцев дисквалификации.

Американская пловчиха Мэдисин Кокс три года назад выявила конкретные безобидные витамины, которые она принимала много лет. В них оказался неуказанный триметазидин, производитель с этим согласился и моментально снял препарат с продажи. FINA хотела впаять спортсменке четыре года, потом сократила срок до двух. За что?! За то, что в ходе защиты Кокс выдвинула версию, будто допинг попал в нее с обычной водой из-под крана. Комиссии FINA аргумент показался нелепым и уводящим следствие в сторону. Ничего не напоминает? Проведенный анализ никакого триметазидина в водопроводе города Остина, штат Техас, не нашел.

После обращения в CAS дисквалификацию Кокс сократили до шести месяцев. Пока судилась, она пропустила отбор на чемпионат мира 2019 года. Сейчас американке 26. На прежний уровень (золото и бронза ЧМ-2017) она пока не вернулась.

«Последние полгода были серьезным и мучительным опытом, которого я не пожелала бы ни одному честному, чистому, элитному спортсмену, — сказала Кокс, «отсидев». — Теперь я знаю, что любая добавка, даже поливитамины, якобы содержащие только те ингредиенты, которые указаны на этикетке, и купленные в местном супермаркете, могут вызывать подозрения. Советую любому спортсмену, решившему принимать добавки, не только проконсультироваться с источниками, такими как Дополнение 411 USADA, но и убедиться, что данная партия добавок проверена третьей стороной на предмет загрязнения».

Концентрация триметазидина в пробе Кокс составляла 0,1 нанограмм на миллилитр.

В пробе Валиевой, пожелаем ей стойкости, — в 21 раз больше.

Биатлон

Мы допускали, что возьмем меньше медалей. Мы жутко сочувствовали Цветкову, дважды едва не добравшемуся до личного пьедестала. Мы были шокированы последней стрельбой Латыпова в эстафете. Мы с завистью аплодировали четырехкратному герою Йоханнесу Бе, про которого известно все, вплоть до количества оттенков рыжего в его облике.

Но была у этой Олимпиады и менее золотая, «всего лишь» трехкратная героиня, часто пребывающая в личной тени. На самом деле — звезда огромной величины, вторая в истории после Магдалены Нойнер биатлонистка по числу побед на чемпионатах мира. На церемонии закрытия ей доверили национальный флаг Норвегии.

История Марте Олсбю-Рейселанд, рассказанная норвежскими коллегами из NRK, нехарактерна для спортсменки такого уровня. Она родилась с настолько тяжелой астмой, что матери пришлось оставить работу и присматривать за чадом (факт для ценителей теории заговоров). В спорт девочку отдали, чтобы слегка раскачала легкие и не хрипела, дыша словно через соломинку. До этого она жила с ингалятором, пила таблетки и боялась, боялась, боялась удушья.

В детстве и юности Марте никогда и нигде не была на первых ролях, не считалась лидером. Более того, считалась отстающей во всем, за что бралась. Она не успевала на лыжне и мазала на стрельбище, получала тройки в школе и вечно опаздывала по жизни. Пыталась заниматься гандболом, но лишь бегала по флангу, избегая мяча.

Невыразительную девочку, выросшую на ферме, пристроили в лыжную гимназию. Она и там продолжала являть чудеса неорганизованности и бить рекорды по числу потерянных вещей. Кроме того, Олсбю ненавидела предмет биатлон. Ее шпыняли и забрасывали снежками мальчишки, лыжи не ехали, мишени не закрывались.

Выручила собственная податливость. Папа попросил все же потерпеть какое-то время, дочка не смогла отказать. И через полгода влюбилась в биатлон по уши.

Ей очень повезло с тренером, Рогеном Груббеном. Монстр порядка, пунктуальности и терпения, поработавший в сборной с Бьорндаленом, он сделал самым сильным качеством Марте самое слабое. Отставание. Многие прогрессируют, стремясь выиграть. Рейселанд прибавляла, боясь проиграть. Ей постоянно приходилось сражаться за то, чтобы приблизиться к одноклассникам. «В этом смысле я рада, что была одной из слабейших», — призналась она, раскрывшись. А произошло это ближе к тридцатилетию.

После успехов Пекина Марте опять включила нерешительность. «Начинаю стареть. Пока не знаю, что делать дальше. Наверное, последняя моя Олимпиада. Не жалуюсь, но хочется быть немного моложе».

Если Рейселанд запела такие песни, держите ее семеро. Непременно догонит и сожрет.

Хоккей

Мы не смогли выиграть даже такой олимпийский турнир. Красная. Незолотая. Немашина.

Пекин

Добавить к репортажам с мест почти нечего. Разве что мнение: Олимпиада, не пересекающаяся со страной, ущербна. Концепция пузыря вряд ли защитила китайцев от привозной заразы. В стерильный город чужаков можно было выпускать после недели заточения и проверок. Наверное. А если нельзя, зачем вообще это все?

Ни зрителей, ни ауры, ни верблюда под кисло-сладким соусом, ни магазинов, ни жизни простых китайцев вокруг. Сложно сказать, какую долю маразма составил ковид, а какую недремлющая коммунистическая партия, но вспомнить о Китае по трансляциям особо нечего. Поземка, лысые взгорки, колотун и заборы. Спасибо, больше не надо. Не Игры, а брошенная собаке кость.

Медальный рекорд

По числу наград мы лучшие в истории. Но и первые на Играх по четвертым местам, их у России больше десяти, включая такие жалостные, как у Цветкова и Непряевой. Золота маловато, в подавляющем большинстве лыжное. Конкуренцию чаще всего составляли острую. Какую себе поставим оценку?

Есть рекорд? Хорошую! А заслужили ли ее, скажем, коньки? А сани? А бобслей? А керлинг?

Радует то, что мы в игре, и что есть за кого поболеть. Кто сколько раз кричал или стонал у экранов за время Олимпиады? У меня раза четыре было. Не отбило, значит, ковидом, не лишили олимпийцы поводов. Ну, и как-то удобнее в такие моменты вспоминать, что национальный зачет медалей по золоту — атавизм, а вот по количеству очень даже симпатичен.

Лет тридцать назад, помню, кто-то еще накидывал баллы за места с четвертого по шестое, обосновывая ими общую спортивность нации. Если вернуть системку, можем приподняться в собственных глазах. Тем более что за каждым из шести первых мест, вот тут серьезно, стоит исполинский, эпический, неслыханный труд.

С другой стороны, в Сочи «золотой» принцип подсчета нас вполне устраивал, а сейчас мы от первых мест далеки. Совсем не идет речь о топ-тройке, которая, по идее, жаркая, зимняя, наша, некоторые малые страны навыигрывали больше. Спасибо, что не теплые.

В остальном — качественные, приличные, боевые Игры.

Клеймо

В ситуации с флагом и гимном беспокоят два момента. Первый — тема почти не поднималась в течение Игр. Мало было журналистских вопросов по теме и спортсменских досад. Что объяснимо: триколор на эмблеме наличествует, идентификация полная, так чего лишние бульбы пускать?

Мы привыкаем к навязанным символам как к клейму, вот чего. Оно ведь тоже не мешает жить, но без него намного лучше. Ровнее, свободнее. Финишируем с флагом ОКР, для спортсменов это многое значит. А для болельщиков, при всем уважении к ведомству? Что есть ОКР для нефтяника из Югры или айтишника со Ставрополья? Проникаются ли они Чайковским так же, как Александровым?

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Второй момент — когда все это кончится. Если верить CAS, мяч на нашей стороне. А больше, собственно, верить некому, потому что наша сторона молчит. Пауза затянулась.