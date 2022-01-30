Дорого и невкусно. Чем кормят журналистов на Олимпиаде в Пекине? (Фото)

Будет остро!

Будет остро!

Представителям СМИ на Олимпиаде-2022 запрещено покидать пределы санитарного периметра — чистой зоны, где нас ежедневно тестируют на коронавирус. Мы не можем выйти в аптеку за парацетамолом, в магазин за продуктами и предметами первой необходимости, не имеем права проехаться на обычном городском автобусе до Запретного города. На самом деле весь Пекин и есть сейчас запретный город для участников Олимпиады — нам разрешено только то, что разрешено.

В этом материале — субъективный обзор предлагаемой еды, напитков и ассортимента магазинов и ресторанов, составленный по итогам трех дней пребывания на олимпийских объектах в Пекине.

Фото: © Сергей Лисин / Матч ТВ

Самая важная часть дня — завтрак. Он входит в стоимость проживания, к тому же на него время есть почти всегда — ресторан при отеле открывается в шесть утра. Даже суперранние тренировки лучше смотреть не на пустой желудок. К тому же в какие-то дни завтрак так и останется единственным приемом пищи. В общем, не пропускаем!

Столики организованы с учетом ковидных реалий — с пластиковой перегородкой. Меню стандартное европейское — подают кашу разных видов, яйца всех агрегатных состояний от омлета до глазуньи, мюсли с молоком, жареный бекон, сосиски, тосты с джемом, овощи и фрукты. Из необычного почти национального — жареная лапша с овощами, отлично сочетается с омлетом. Еще вкусные арбуз и дыня через день, и это в разгар января. Еще драконий фрукт (питайя) и ананас — последний почему-то пользуется повышенным спросом у гостей, разбирается мгновенно.

Опытные коллеги, прошедшие не одну Олимпиаду, говорят, что таких роскошных завтраков в отелях не было еще никогда. Поверю им на слово, потому что мне сравнить не с чем, но утром здесь и правда все вкусно и разнообразно. И вообще завтрак оказался самой лучшей гастрономической частью доступного нам Пекина, но об этом дальше.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

А дальше мы перемещаемся в Main Media Center (главный медиа-центр) — этакий оперштаб журналистов всего мира, которые приехали освещать Олимпиаду. Питание в пресс-центре — всегда добрая воля организаторов, что сильно меняет картину от турнира к турниру. Например, в нашем родном Челябинске на открытых прокатах по фигурному катанию был фуршетный стол с закусками и шампанским, запасы которого пополнялись каждые полчаса. На соревнованиях в Москве и Сочи вся еда только за деньги в отдельном буфете — его отличие от буфетов для зрителей лишь в отсутствии очереди. Из бесплатного — горячая и холодная вода в кулере.

В Пекине же в пресс-центре бесплатно предлагают бананы, мандарины и местные снеки — крекеры и зерновые батончики. Еще чай и кофе, при этом кофе кончается быстрее, чем успеваешь о нем подумать. Но главный дефицит — бумажные стаканчики. Либо успеваешь себе взять один утром на весь день, либо пользуешься термокружкой из подаренного организаторами набора. Еще один способ — купить кофе в корнере за деньги, а в стакан от него потом наливать чай.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

В общем, совсем голодным и холодным не останешься, — правда, пока здесь все же мало претендентов на паек и кофеек — основная часть прессы приедет непосредственно к открытию Игр.

Из платной еды «на ходу» организаторы предлагают сэндвичи в кофе-корнерах за 35-40 юаней — примерно 420-480 рублей. Есть еще столовая с горячими блюдами. В нее стоит сходить хотя бы как на экскурсию — посмотреть, как старательные китайские роботы разносят заказы по столикам — китайские пельмени, лапшу и салат.

Столовая работает не целый день, а по часам: завтрак 6:30–9:30, обед 11:30–15:00, ужин 17:00–23:00. Перерывы используются для санитарной обработки помещений. Все сотрудники, помимо единственно разрешенных на Олимпиаде респираторов особого класса без клапана, носят защитный пластиковый шлем и резиновые перчатки.

В меню столовой три направления — западная кухня, китайская кухня и отдельно традиционная пекинская утка. Западная — бургер-стейк без булочки, паста с разными соусами, запеченная картошка и почему-то мисо-суп. Еще багет и круассан.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

Дороже всего обойдется паста с говядиной и грибами — 840 рублей. Самое бюджетное блюдо западного меню — мягкая булочка за 360 рублей (30 юаней). Ценообразование загадочное, как восточная философия.

В китайском меню — жареные говядина и цыпленок, суп с клецками, отварной рис. Внезапно — одинокий банан за пять юаней. Точно такой же, какие бесплатно горой лежат в пресс-центре.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

Если хочется холодной газировки, будьте готовы заплатить примерно пять юаней — 60 рублей, и это самая приближенная к российской цена на что-либо. Особенно на фоне двухлитровой бутылки обычной негазированной воды за 200 рублей.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

Что сказать про General store (главный магазин) в медиа-центре? Это настоящее торжество социалистической экономики — предельно скромный ассортимент и при этом пустые полки. Казалось бы: если вы не пускаете людей в город, так сделайте из внутренних магазинов выгодный бизнес-проект! Пусть там будет даже дорого, но при достойном выборе товаров и в отсутствие альтернативы люди станут покупать все, какую маржу ни заложи в стоимость. Но хозяева Игр почему-то не пытаются ни толком заработать, ни удовлетворить платежеспособный спрос. Так, в магазине в медиа-центре из еды можно найти только йогурт, крекеры, шоколад и пиво. Из несъедобного — калькуляторы, шампунь, скотч (много скотча!), носки и презервативы (1200 рублей за упаковку) — последнее особенно забавно, учитывая, что официально на Играх нельзя даже обниматься.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

Но обычно в пресс-центре журналисты массово находятся только в дни до начала соревнований. Потом рабочий день будет состоять из забега по объектам, где времени на поесть не будет совсем. Что остается? Зайти в магазин в отеле (они открыты часов до десяти, то есть шансов мало), перехватить банан со стола в конкурентной борьбе или заказать еду в номер (это можно сделать круглосуточно). В первый вечер после прилета я поняла, что просто не усну, если не съем горячий суп. Грибной суп-пюре из шампиньонов с доставкой до кровати обошелся примерно в 1200 рублей. Коллеги заказывали бургер с картошкой фри — порядка 1600 рублей, карбонару — 1400 рублей. Для ресторана крутого отеля в четыре звезды, наверное, не так и дорого, но хотелось бы, чтобы это было еще и вкусно. С этим есть проблемы.

Стоит оговориться, что этот обзор — впечатления человека, живущего в городе в относительно комфортных условиях. Есть еще горный кластер, и там, что называется, своя атмосфера: с температурой воздуха от +10 в номерах и еще менее развитой цивилизацией. В таких условиях будут работать коллеги на биатлоне, лыжах и прочих суровых видах спорта. О своем гастрономическом опыте рассказал коллега по «Матч ТВ» Сергей Лисин:

— Мы с коллегами решили проверить ресторанный дворик в ZPC (Zhangjiakou Press Center). Прилично, цивилизованно выглядящий ресторанный дворик. Китайские рестораны настораживали своими названиями, так что увидев вывеску пиццерии, сочли разумным не рисковать, так как так хотя бы понятно, что ты ешь. Зашли. Изучили меню, причем официант, чтобы ничего не напутать, предложил обвести выбранные блюда маркером, — благо меню ламинированное. Я выбрал безопасную пиццу Regina, которую в принципе сложно испортить: орегано, шампиньоны, ветчина, моцарелла. Стоит она 63 юаня, плюс еще латте за 30 юаней, в итоге с карты списалось 1260 рублей.

Сильно сокращая и цензурируя — китайцам удалось только латте и то, скорее всего, потому что его готовил автомат. Пиццу принесли, и да, внешне это была Regina. Только вот вместо ветчины — бекон, вместо моцареллы — обычный сыр, причем соленый, вместо орегано… какой-то его местный аналог. Не подвели только с шампиньонами, — их просто, видимо, сложно чем-то заменить. После дня, проведенного на биатлоне, где в пресс-центре нет даже воды, так как он официально еще не открыт, я, конечно, пиццу эту съел и даже оплатил счет. Но больше туда ни ногой.

Это были, напомню, впечатления обитателя горного кластера. Я же специально для обзора решила попробовать несколько блюд в городском отельном ресторане, пока еще успеваю туда на ужин до старта соревнований по фигурному катанию.

Что рассказать о своих впечатлениях? Сет из суши был заказан на свой страх и риск. Я, конечно, не отравилась, но это, во-первых, не совсем суши, потому что половина сета состояла из роллов. Во-вторых, в любом японском кафе в Москве, даже очень бюджетном, рыба будет в разы свежее и вкуснее. 108 юаней (больше 1200 рублей) за резиновый угорь, подсохшие креветки и рис с маринованной свеклой — дороговато, уважаемые китайские друзья.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

Гигантский бургер с картошкой фри протестировал коллега Влад Жуков. За размеры порции — пятерка, но в остальном ему не слишком понравилось.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

Естественно, этот обзор был бы неполным без распаковки китайской лапши. Рецепт классический — берешь в магазине пачку за 10 юаней (120 рублей), заливаешь кипятком и ждешь, пока заварится. Это было настолько остро, что я могла бы, пожалуй, тремя вдохами-выдохами обеспечить теплом весь замерзающий горный кластер. Надо будет предложить коллегам способ решения проблемы, если организаторы в ближайшее время не решат что-то с отоплением.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

Наконец, была попытка попробовать что-нибудь серьезное национальное — цыпленок по-хайнаньски с рисом, лемонграссом и бульоном. Обошлось в 160 юаней — практически 2000 рублей. Довольно вкусно, кстати, особенно бульон.

Фото: © Анастасия Панина / Матч ТВ

А вообще, знаете, борща хочется!.. И вареников с картошкой. Но это все потом, дома. Пока главное блюдо у нас — Олимпиада.

Читайте также: