Квест не пройден. Что за QR-код подвел биатлонистов, и как этого избежать

Три варианта, почему возникли проблемы.

Три варианта, почему возникли проблемы.

26 января из Москвы в Пекин, где пройдут Олимпийские игры-2022, вылетели сборные России по биатлону, шорт-треку, конькобежному спорту, а также члены женской хоккейной команды

по биатлону, шорт-треку, конькобежному спорту, а также члены женской хоккейной команды Старший тренер женской сборной по биатлону Михаил Шашилов , биатлонистки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и массажист команды Роман Никитин не прилетели в столицу Игр из-за проблем с QR-кодом

Первый вылет большой группы в Пекин и первые тревожные новости — проблемы с документацией у биатлонистов. Кто-то не понимает, что за QR-код воспрепятствовал их своевременному прилету в Пекин. В комментариях к новостям вообще дошли до версии, что проблема связана с подлинностью сертификата о вакцинации. Это и понятно, у многих прямая ассоциация — код и вакцина. Но нет, система тут гораздо сложнее, и для того чтобы получить зеленый свет, сертификатом, скачанным с Госуслуг, не обойдешься.

Пройти все пункты контроля на ковидных Играх — это целый квест.

1.Надо зарегистрироваться в HMS — Health Monitoring System, заполнить там все данные, залить туда сертификат о вакцинации и результат ПЦР-теста. Если переболел — еще и антигена.

2.Нужно вести дневник здоровья — заполнять данные о температуре и самочувствии строго за 14 дней до вылета в Пекин.

3. Все данные аккумулируются в приложении My2022, и уже когда у тебя есть тест, сертификат о вакцинации, дата и время вылета, нужно заполнить еще одну форму — по получению того самого зеленого кода здоровья.

Код должен быть «живым», у него ограниченный срок действия, который указан в приложении.

Скриншота может быть недостаточно — в аэропорту меня попросили включить его через приложение.

Так с чем могли возникнуть проблемы?

1) Переболевший коронавирусом (данные указываются за определенный срок) должен предоставить официальный документ о перенесенном заболевании. Если этого не сделать, код так и останется оранжевым.

2) Придется сдавать тест на антитела — Ольга Фаткулина перенесла «ковид» официально в январе, и, по ее признанию, документов из-за этого было еще больше, чем у всех остальных. Результат дополнительного теста тоже подгружается в систему: не загрузил один документ — и вот тебе проблемы в аэропорту.

3) Это был просто технический сбой.

По третьему пункту хотелось бы сказать отдельно. Пекин-2022 устраивает нам проверку терпения в плане ожидания багажа, шаттлов, жизни в закрытых пространствах, но с документами и приложениями оргкомитет второй ковидной Олимпиады, в отличие от #Токио2020ne, работает исправно.

То есть баги все-таки случаются, сбои тоже, но техслужба очень оперативно отвечает на все запросы, есть специальный чат для сотрудников, ответственных за ковидбезопасность и оформление документов. Так, вчера утром перед вылетом столкнулись с маленькой проблемой — почему-то наши тесты не отображались в приложении. Оргкомитет сразу уведомил об этом, мы предоставили «скрины», написали в службу поддержки, и проблема решена.

Пару запросов на почту, пара ответов, 15 минут.

Спасибо за это Пекину. Надеемся, будут и другие поводы поблагодарить оргкомитет за эту Олимпиаду.

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