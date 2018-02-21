Надежда Морозова: «Никакая черная кошка между нами и Ковальчуком не пробегала. Болели и болеем за ребят»

Вратарь женской сборной России после поражения в матче за третье место с Финляндией (2:3) подвела итоги выступления на Олимпиаде. Команда впервые в истории вышла в полуфинал и заняла рекордное четвертое место.

- Мы разговариваем спустя два часа после поражения в главном матче в истории женской сборной. Слезы наверняка выплаканы в раздевалке, а какие пришли чувства на смену: опустошение или все-таки ощущается гордость за проделанную работу и историческое достижение?

- Не могу говорить за всех, но у меня в голове четкое понимание, что матч окончен и ничего не изменить. Поэтому внутри опустошение и боль, что не сделал больше, чем хотел и мог.

- В спорте, увы, всегда будет проигравший, но в раздевалке же точно не прятали глаза друг от друга. Раз на групповой стадии проиграли Финляндии 1:5, а сегодня до последних секунд были в игре, вряд ли можно себя в чем-то упрекнуть?

- Почему? Мы все выкладывались, отдали все, ведь матч-то был последний. Но все равно всегда с себя надо требовать еще больше. Уверена, могла сыграть лучше.

- Даже при том, что команда и так прибавляла по ходу турнира и после 1-15 на групповой стадии в плей-офф преобразилась - выходит, своего максимума так и не достигли?

- Были моменты, где могли забить, были моменты, когда я должна была отбивать, но раз так сложилось, то чего теперь рассуждать. Уже ничего не вернуть. Но, конечно, жалко, что нам в каких-то эпизодах не везло, а сопернику наоборот.

- После высказывания Ковальчука о женском хоккее и жесткого ответа Шохиной болельщики волнуются, что между мужской и женской сборной теперь конфронтация. Будете болеть за ребят в оставшихся матчах?

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- Зря говорят, что между нами пробежала черная кошка. Ничего подобного в реальности нет. Мы отлично контактируем в деревне, ходим на матчи друг друга. Очень поддерживаем мужскую сборную, а они нас – все друг за друга переживают. Никаких проблем – как общались между собой, так и общаемся, в том числе и с Ковальчуком.

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- Илья извинялся?

- Говорили, желали друг другу удачи. Вопросов и недомолвок между нашими командами нет.

- Про атмосферу на Олимпиаде из-за известных событий озвучиваются разные точки зрения. Лично вам как-то удалось ощущения сформировать или из-за неудачного старта, а потом тяжелого плей-офф посмотреть вокруг толком не вышло?

- А чего смотреть по сторонам? Я приехала сюда играть. Выходя на площадку, всегда понимала, что я на Олимпийских играх, самом важном соревновании в карьере. Главное, почувствовать Игры на льду, а не в деревне.

- Сейчас после такого окончания турнира не интересно погулять, поглазеть, когда немножко придете в себя?

- Пока состояние шоковое, ничего вокруг не понимаешь.

Фото: Maddie Meyer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Астапкович