Корейский отжиг Жиги Еглича может стоить ему двух лет карьеры

Словенского хоккеиста Жигу Еглича подозревают в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде. В его пробе найден фенотерол. Еглич, играющий за «Нефтехимик», выдал свою версию произошедшего, в которой разбирается «Матч ТВ».

Что нашли?

Фенотерол – лекарство от астмы. Не путайте с формотеролом , еще одним лекарством от астмы. Несмотря на похожие названия, с точки зрения антидопинговых правил между двумя препаратами - пропасть.

Формотерол может без разрешений, справок, уведомлений и прочих бюрократических проволочек употребляться в дозировке до 54 мкг в течение 24 часов.

Фенотерол, который нашли у Жиги, без дополнительных справок и разрешения на терапевтическое использование (ТИ) считается допингом. И на соревнованиях, и на тренировках. Всегда.

Откуда?

Спортсмен в официальном заявлении по поводу случившегося сказал:

- Я принимаю это лекарство из-за астмы по предписанию врача. Оно было назначено мне в 2017 году в Словакии после тестирования дыхательных путей. К сожалению, я забыл зарегистрировать его в качестве терапевтического исключения. Проглядел разницу между схожими разрешёнными препаратами, что позволило бы мне использовать его даже во время Олимпиады.

Неужели игрок спутал Фенотерол и Формотерол , посмотрев не туда в запрещенном списке WADA? Но в КХЛ об астме Еглича вообще ничего не знают. Наш источник сообщил:

- Ни один клубный врач или сотрудник не видел никогда, чтобы он чего-то пшикал. Про разрешение на терпевтическое использование на фенотерол мы тоже ничего не знаем, оно точно не оформлялось.

Между тем КХЛ живет по законам WADA, то есть фенотерол там является допингом и запрещен всегда, если нет ТИ. Получается, что либо Жигу с 2017 года не проверяли на допинг ни разу, а это выглядит странно, либо он не использовал фенотерол, играя в России. И вдруг начал его применять уже в предолимпийский период, когда уехал домой на сборы и оттуда в Корею. Ну или до этого момента использовал формотерол , а в Корее вдруг решил сменить препарат?

Что будет?

Нужно четко разделить два сценария.

Первый – у Жиги нет разрешения на терпевтическое использование фенотерола, которое оформлено по всем правилам. Является он при этом астматиком или нет – неважно. Есть ли у него разрешение на высокие дозировки формотерола , тоже не важно

Второй – у Жиги есть разрешение на фенотерол, однако он забыл его указать в протоколе допинг-контроля. Но тогда почему про него не знают в КХЛ, где словенец играет? Дело в том, что разрешения загружаются в общую базу, где их могут проверить и WADA, и МОК, и все легитимные антидопинговые структуры.

Сейчас все идет к тому, что правдой является первый вариант. Не так давно одна хакерская группировка вывалила в сеть переписку официальных лиц МОК и WADA по вопросу наличия разрешения на терпевтическое использование у южноафриканского триатлета Генри Схумана, который взял на ОИ-2016 бронзу. Так вот, там люди с ног сбились, выясняя, есть у спортсмена такое разрешение или нет. Происходило это кулуарно, без публикации каких-либо новостей, чтобы не навредить атлету и олимпийскому движения лишним скандалом. Уверен, точно так же и в этом случае: ТИ хорошо поискали, но не нашли. А раз не нашли, значит, его нет.

Это приводит нас к неприятному сценарию, когда спортсмену грозит дисквалификация. Даже если он принесет справки от врача, где четко будет диагностирована астма, его спросят: «Почему вы не оформили ТИ?» Вразумительного ответа на этот вопрос нет. Фраза: «Я перепутал два названия в запрещенном списке» не сработает.

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Фото: www.hctorpedo.ru