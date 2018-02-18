Фигурное катание, керлинг и женский хоккей. Что смотреть в понедельник

В понедельник, 19 февраля, на Олимпиаде в Корее будут разыграны 3 комплекта наград. За медали поборются представители бобслея, прыжков на лыжах с трамплина и конькобежного спорта. Но нас интересуют другие виды. Дело в том, что медальные шансы россиян в тех дисциплинах, где пойдет борьба за медали, не столь высоки. А вот там, где все только начинается или проходит промежуточную стадию, нам есть за кого поболеть.

Главное – фигурное катание

Стартует турнир у танцевальных пар, ОАР представят два дуэта. Первыми во второй разминке будут выступать Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Затем в последней, пятой, разминке на лед выйдут Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Хотя мы уже уже стали в Корее серебряными призерами командного зачета, но в спортивных парах и у мужчин остались без наград. Так что надежда остается на танцоров и девушек. Российские болельщики вправе ждать борьбы за попадание на пьедестал от пары Боброва/Соловьев, а что важнее – наши лидеры сами приехали в Пхенчхан только за медалями.

3:55 Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа. («Матч! Арена»)

Обязательно к просмотру

Хоккей

Несмотря на блеклое начало, россиянки взяли себя в руки, разгромили в 1/4 швейцарок и вышли в полуфинал на сборную Канады. Объяснять, что канадки серьезный противник, не нужно. В другом полуфинале встретятся сборные США и Финляндии. Наши девушки и так уже прошли в этом олимпийском турнире дальше, чем когда либо в истории, и сейчас находятся на неизвестной для себя территории. Как им удастся справиться с волнением и грозными соперницами - узнаем из прямой трансляции.

15:00 Хоккей. Женщины. ½ финала. ОАР – Канада. («Матч! Арена»)

Также интересно

Бобслей

В двойках нас представляют две команды. По итогам первых двух заездов Алексей Стульнев и его разгоняющий Василий Кондратенко в таблице результатов расположились на 20-м месте, еще один экипаж команды ОАР Максим Андрианов / Юрий Селихов – 29-й из 30 участников.

Керлинг

У команды Виктории Моисеевой в понедельник сразу две игры - со швейцарками и датчанками. Увы, но на данный момент в активе у россиянок всего одна победа при четырех поражениях. Рядом с нами в текущей таблице находятся и соперницы, которые точно так же пока больше проигрывают. Вопрос стоит ребром: сумеет ли сборная ОАР избежать последнего места?

03:00 Кёрлинг. Женщины. ОАР – Швейцария. («Матч! Игра»)

14:00 Кёрлинг. Женщины. ОАР – Дания. («Матч! Игра»)

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Александр Вильф