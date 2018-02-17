Если не Ханю, то кто?

Круг претендентов на победу в Пекине-2022 можно очертить уже сейчас.

Олимпийская программа в мужском фигурном катании завершилась запланированной победой Юдзуру Ханю. Мало кто сомневался, что один самых феноменальных фигуристов в истории станет в Пхенчхане двукратным олимпийским чемпионом. Помешать этому могло лишь травмированное колено, из-за которого японец не выступал на домашнем этапе Гран-при, да и то при условии, что кто-то из конкурентов два дня подряд прыгнет выше головы.

Колено не подвело, да и на два выстрела никого не хватило.

Но сейчас интереснее заглянуть в следующий олимпийский цикл. Ханю 23 года. Не так много, но в Пекине-2022 будет 27. Последним, кто выигрывал золото Олимпиады примерно в таком возрасте, был Скотт Хэмилтон в Сараево-84 (ему было 26). С другой стороны, и другого Ханю история не знает. В случае, если Юдзуру залечит полностью залечит свою нынешнюю травму и не заработает новых, он, безусловно, будет среди претендентов на медаль. На золотую ли? Уж больно мощная плеяда молодых фигуристов идет следом.

Прежде всего это 18-летний американец Натан Чен, уже выигравший у Ханю произвольную программу в Пхенчхане. Если бы не провальное 17-е место после короткой, как знать, может быть, мы уже чествовали нового чемпиона. Шесть четверных прыжков на Олимпиадах не делал еще никто. Да, он не добрался до мирового рекорда Ханю, установленного на прошлогоднем чемпионате мира. Но прогрессирует Натан огромными темпами.

Еще одному американцу азиатского происхождения Винсенту Чжоу осенью исполнилось только 17. Это его первый сезон во взрослом фигурном катании — и шестое место на Олимпиаде. Но его еще ждет взросление и высокий рост здесь может стать препятствием непреодолимым.

По стопам Ханю идет другой японский уникум Шома Уно. Ему двадцать, получил серебро Пхенчхана, выпавшее из рук Хавьера Фернандеса. С большое долей вероятности — это победитель мартовского чемпионата мира в Милане. Вряд ли Ханю и Фернандес туда приедут, а Шома на пресс-конференции после произвольной программы сказал, что уже послезавтра возвращается в Японию, потому что надо тренироваться.

Сможет ли кто-то примкнуть к группе претендентов из наших? Вполне возможно, Дмитрий Алиев. Все шансы принять у Фернандеса флаг лучшего в Европе у российского фигуриста есть. Но сможет ли он бороться на равных с азиатами (ведь кроме японцев есть еще китаец Боян Цзинь) и американцами? Здесь, как у нас часто бывает, не все зависит от самого спортсмена. Сумеет он в ближайшее время застолбить за собой место первого российского фигуриста? Если нет — пополнит список не до конца раскрывшихся, где Гатчинский, Питкеев, Воронов, Ковтун... И Михаил Коляда. Он всего на два месяца моложе Ханю, но какая же пропасть и в технике, и в психологии лежит даже не в сравнении с чемпионом. А рядом с тем же Уно или Цзинем. Весь издерганный, зажатый, в Корее Михаил выходил на лед четырежды и падал в каждой программе, а то и не по разу. Есть мнение, что он из тех, кто поздно раскрывается, и ему надо дать еще шанс. С другой стороны, звучат голоса, что свой шанс он уже получил. Надо готовить молодежь с прицелом на Пекин.

Предстоящий в марте чемпионат мира даст ответ, какой путь выбирают наши тренеры.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости