Бронза Ворониной, которая вошла в историю. Потому что первая

Наталья Воронина выиграла бронзу на 5000 метров, став первой в истории Олимпиад россиянкой, завоевавшей медаль на этой дистанции. Награда была ожидаемой, но из-за того, что про конькобежный спорт вспоминают раз в четыре года, мало кем прогнозировалась. Особенно после десятого места Натальи на 3000 метров несколькими днями ранее.

Что нужно знать про Воронину?

Нижегородка. Первого серьезного прогресса достигла у Владимира Акилова, который уже давно известен как хороший тренер. Наверное, первым его по-настоящему звездным воспитанником стал Сергей Березин, чемпион мира 1981 года на 10 000 метров. Затем была плеяда талантливых юниоров, потом некоторый спад, и вот в последние годы заявили о себе три его воспитанницы - Маргарита Рыжова, Наталья Воронина и Дарья Качанова. Рыжова и Воронина прошли группу итальянского специалиста Маурицио Маркетто, затем тренировались уже у Павла Абраткевича. Качанову Акилов пока что никому не отдает, готовит сам, хотя она уже четырехкратная чемпионка мира среди юниорок.

Про Воронину заговорили, когда в 2015-м она, вчерашняя юниорка, поехала в Калгари на взрослый многоборский мир и стала там лучшей среди наших по сумме (14-е место), а на 3000 метров вообще заехала седьмой. Федеральный бюджет на ту поездку Натальи денег не нашел, и в Канаду (на чемпионат мира!) ее отправил родной регион, Нижний Новгород. Вот так, за региональный счет, Россия узнала, что у нее есть настолько талантливая спортсменка.

Наталья начала быстро прогрессировать, подбираясь все ближе и ближе к элите. Первый подиум на Кубке мира случился в ноябре 2015 года в том же Калгари, и сразу же был побит рекорд России, а через неделю пал второй, на 5000 м. Первая медаль континентального первенства состоялась в январе 2016-го в Минске, где Наталья финишировала третьей на 5000 метров в рамках многоборья. Тот сезон девушка завершила победой на финальном этапе Кубка мира на 3000 метров.

Предолимпийский сезон у Ворониной не сложился, она добивалась успеха только в составе командной гонки, личных медалей на крупных стартах уже почти не было.

Однако в текущем сезоне постепенно Наталья принялась возвращать себе позиции: второе место на первом этапе КМ, выигрыш четвертого этапа. Речь в обоих случаях идет про дистанцию 3000 метров. На «пятерке» результаты были поскромнее. но и бегать ее в этом году пришлось не так часто.

Что нужно знать про 5000 метров?

Это не наша дистанция. Еще и потому, что долгое время она не считалась женской. Женщины бегали ее до войны и немного после. С 1953-го до 1982-го ни на ЧМ, ни на ЧЕ, ни на ОИ у слабого пола «пятерки» вообще не было. Последняя наша рекордсменка мира на 5000 метров - Римма Жукова, это как раз 1953 год.

В женскую программу Олимпиад дистанция вошла в 1988-м, дебютировав в канадском Калгари. К тому времени у нас уже почти полностью развалилась система подготовки женщин-стайеров, и разговора о медалях не шло. Затем случился развал СССР, все стало еще хуже. Светлана Бажанова в принципе могла бы взять медали, но слишком много времени уделяла многоборью по ходу своей карьеры. Поэтому, несмотря на ее золото в 1994 году на 3000 метров, на пяти километрах она осталась за пределами пьедестала.

В 1998 году Людмила Прокашева, выступая за Казахстан, стала третьей на в Нагано, и это можно отнести уже к достижениям постсоветской школы, хотя Прокашева еще успела побегать и за СССР в начале карьеры. Но у России медалей не было ни как у республики в составе СССР, ни как у отдельного государства.

Пока сегодня Воронина не завоевала бронзу. Впервые и в своей, и в нашей истории.

Как сложился бег?

Непросто. Бег на 5000 никогда не складывается просто, для девушек эта дистанция тяжела. Наталье помогла соперница по паре Мартина Сабликова, которая навязала жесткую борьбу, сама финишировала со вторым результатом и выступила раздражителем для россиянки. В какой-то момент казалось, что Наталья знаменитую чешку отпустила, но отличительным качеством Ворониной является запредельная мотивация и способность сражаться до конца. На одном из первых этапов Кубка мира этого сезона она упала в ходе командной гонки и плакала от обиды, утешаемая напарницами по команде; плакала она и после 3000 метров здесь, в Корее, которые получились не совсем удачными.

Именно эта способность бороться, мотивация, сила воли и делают Воронину особенной спортсменкой, абсолютно достойной того, чтобы стать первой нашей медалисткой на самой длинной дистанции женских коньков.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня